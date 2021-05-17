Вопрос, чем отличается старинформ от старинформ+?
что это вообще и как отключить?
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Додано: Пон 17 тра, 2021 18:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вопрос, чем отличается старинформ от старинформ+?
что это вообще и как отключить?
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:58
Обязательно к прочтению ДО задания подобных вопрософф
search.php
Додано: Пон 17 тра, 2021 22:23
старинформ - бесплатно
старинформ+ - за деньги (15грн)
Вроде это все отличия.
Отключить можно в приложении самому или через чат, а подключить старинформ без + можно через чат приложения. Если попадете на персмена, то может обмануть, что есть только старинформ+ за деньги.
Додано: Пон 17 тра, 2021 22:25
поиск тут дурацкий - попробуйте поискать СИ или СИ+ или SI (обычные сокращения). Поисковик форума даже слова из 3-х букв не ищет.
Додано: Пон 17 тра, 2021 22:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 17 тра, 2021 23:16
прекрасно ищет "старинформ", инфы на 5 страниц
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