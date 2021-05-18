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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1563156415651566>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вопрос, чем отличается старинформ от старинформ+?
что это вообще и как отключить?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:58

  Diman написав:Вопрос, чем отличается старинформ от старинформ+?
что это вообще и как отключить?

Обязательно к прочтению ДО задания подобных вопрософф
search.php
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:23

  Diman написав:Вопрос, чем отличается старинформ от старинформ+?
что это вообще и как отключить?

старинформ - бесплатно
старинформ+ - за деньги (15грн)
Вроде это все отличия.
Отключить можно в приложении самому или через чат, а подключить старинформ без + можно через чат приложения. Если попадете на персмена, то может обмануть, что есть только старинформ+ за деньги.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:25

  Amethyst написав:
  Diman написав:Вопрос, чем отличается старинформ от старинформ+?
что это вообще и как отключить?

Обязательно к прочтению ДО задания подобных вопрософф
search.php

поиск тут дурацкий - попробуйте поискать СИ или СИ+ или SI (обычные сокращения). Поисковик форума даже слова из 3-х букв не ищет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Diman написав:Вопрос, чем отличается старинформ от старинформ+?
что это вообще и как отключить?


https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... m_banking/
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 23:16

  ol_zy написав:
  Amethyst написав:
  Diman написав:Вопрос, чем отличается старинформ от старинформ+?
что это вообще и как отключить?

Обязательно к прочтению ДО задания подобных вопрософф
search.php

поиск тут дурацкий - попробуйте поискать СИ или СИ+ или SI (обычные сокращения). Поисковик форума даже слова из 3-х букв не ищет.

прекрасно ищет "старинформ", инфы на 5 страниц
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:49

Сделал вчера 2 перевода с форварда, оплатил комуналку..захожу в форвард, а там написано, что второй перевод отклонен и вернулся..хотя в сибе всё заплачено...
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:10

  omb написав:Сделал вчера 2 перевода с форварда, оплатил комуналку..захожу в форвард, а там написано, что второй перевод отклонен и вернулся..хотя в сибе всё заплачено...
Ну бывает. Я так с мони на аллу толкал - моня через минуту откатил мол ошибка, а Алла 10 дней ждала подтверджение (хотя перевод с аллы ушел сразу), а потом нарисовала минус. Ждите и тут минус - потом погасите. Ну или на упреждение внесите ту же сумму опять.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:01

При попытке платежа через некст приват нью кардом выдает окно, что для подтверждения операции надо на 3700 звонить, из-за чего это может быть и как избежать?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:41

  ol_zy написав:
  Diman написав:Вопрос, чем отличается старинформ от старинформ+?
что это вообще и как отключить?

старинформ - бесплатно
старинформ+ - за деньги (15грн)
Вроде это все отличия.
Отключить можно в приложении самому или через чат, а подключить старинформ без + можно через чат приложения. Если попадете на персмена, то может обмануть, что есть только старинформ+ за деньги.

пуши по старинформ не приходят ,чего уже только не делал...а если подключить стар+ на пару недель , а потом отказаться ...15 грн сразу списывают ?
lincoln2
 
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