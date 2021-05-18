Больше пользоваться Приватом + звонить на 3700 и проходить телефонную идентификацию. Козероид расценивает Вашу оплату подозрительной.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:49
Больше пользоваться Приватом + звонить на 3700 и проходить телефонную идентификацию. Козероид расценивает Вашу оплату подозрительной.
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:56
Звонил, сказали ничего сделать не могут, пробуйте типа другими каналами платить. Я думал это из-за того, что бесплатные смс подключил вместо платных.
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:01
Пишите в чатик на странице
они спросят маску карты и детали платежа, и 99% что дальше будет ок
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