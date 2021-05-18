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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:49

  vovareuckij написав:При попытке платежа через некст приват нью кардом выдает окно, что для подтверждения операции надо на 3700 звонить, из-за чего это может быть и как избежать?


Больше пользоваться Приватом + звонить на 3700 и проходить телефонную идентификацию. Козероид расценивает Вашу оплату подозрительной.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:56

Звонил, сказали ничего сделать не могут, пробуйте типа другими каналами платить. Я думал это из-за того, что бесплатные смс подключил вместо платных.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:01

  vovareuckij написав:Звонил, сказали ничего сделать не могут, пробуйте типа другими каналами платить. Я думал это из-за того, что бесплатные смс подключил вместо платных.

Пишите в чатик на странице
https://www.liqpay.ua/ru
они спросят маску карты и детали платежа, и 99% что дальше будет ок
Вкладчик1234
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