Больше пользоваться Приватом + звонить на 3700 и проходить телефонную идентификацию. Козероид расценивает Вашу оплату подозрительной.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:49
Больше пользоваться Приватом + звонить на 3700 и проходить телефонную идентификацию. Козероид расценивает Вашу оплату подозрительной.
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:56
Звонил, сказали ничего сделать не могут, пробуйте типа другими каналами платить. Я думал это из-за того, что бесплатные смс подключил вместо платных.
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:01
Пишите в чатик на странице
они спросят маску карты и детали платежа, и 99% что дальше будет ок
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Шановне товариство!
В чому може бути глюк - в кінці квітня перевипустив картку під з.п., кешбек в травні прийшов, але бали в ЕкстраБільше так і не нараховує, в МастеркардБільше дана картка так і не з'явилась?
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:30
Благодарю всем за коменты.
Квесторе_поверніться как всегда на высоте.
30 часов ожидания и смс об отключении стар+ пришла, в чате "услуга смс подключена на бесплатную".
судя по описанию, СИ+ нужна тем у кого кредитка и расчитывать в притык льготные периоды чтобы ни копья не отдать банкирам)
для дебетки полностью достаточно СИ
Востаннє редагувалось Diman в Сер 19 тра, 2021 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:39
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
V2, а Ви через інтернет-банкінг або мобільний застосунок УкрСиб online підключали цю картку до EXTRA більше?
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