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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:49

  vovareuckij написав:При попытке платежа через некст приват нью кардом выдает окно, что для подтверждения операции надо на 3700 звонить, из-за чего это может быть и как избежать?


Больше пользоваться Приватом + звонить на 3700 и проходить телефонную идентификацию. Козероид расценивает Вашу оплату подозрительной.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:56

Звонил, сказали ничего сделать не могут, пробуйте типа другими каналами платить. Я думал это из-за того, что бесплатные смс подключил вместо платных.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:01

  vovareuckij написав:Звонил, сказали ничего сделать не могут, пробуйте типа другими каналами платить. Я думал это из-за того, что бесплатные смс подключил вместо платных.

Пишите в чатик на странице
https://www.liqpay.ua/ru
они спросят маску карты и детали платежа, и 99% что дальше будет ок
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Шановне товариство!
В чому може бути глюк - в кінці квітня перевипустив картку під з.п., кешбек в травні прийшов, але бали в ЕкстраБільше так і не нараховує, в МастеркардБільше дана картка так і не з'явилась?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:25

Uplata - 1,5% коміс малює, куди селянам податись? :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:30

  ol_zy написав:
  Diman написав:Вопрос, чем отличается старинформ от старинформ+?
что это вообще и как отключить?

старинформ - бесплатно
старинформ+ - за деньги (15грн)
Вроде это все отличия.
Отключить можно в приложении самому или через чат, а подключить старинформ без + можно через чат приложения. Если попадете на персмена, то может обмануть, что есть только старинформ+ за деньги.
Благодарю всем за коменты.
Квесторе_поверніться как всегда на высоте.
30 часов ожидания и смс об отключении стар+ пришла, в чате "услуга смс подключена на бесплатную".

судя по описанию, СИ+ нужна тем у кого кредитка и расчитывать в притык льготные периоды чтобы ни копья не отдать банкирам)
для дебетки полностью достаточно СИ
Востаннє редагувалось Diman в Сер 19 тра, 2021 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:39

  Diman написав:СИ+ нужна тем у кого кредитка и расчитывать в притык льготные периоды чтобы ни копья не отдать банкирам)

Нет.
СИ+ не нужна никому, кроме самого сибаса
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

V2, а Ви через інтернет-банкінг або мобільний застосунок УкрСиб online підключали цю картку до EXTRA більше?
MASolomko
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