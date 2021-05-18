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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

V2, пробуйте руцями її додати на сайті "mastercard більше".

ps Номер телефону в "mastercard більше" й фінансовий номер для УкрСиббанк однаковий?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

После получения карты (СИ+ отключили в отделении), уведомления пуш не приходят. СИ нужно включать как то дополнительно? В приложении уведомления включены, но при поступлении средств на карту (баланс обновляется, видно) сообщений нет.
П.С. ели включили через чат (
Востаннє редагувалось 2XL в Сер 19 тра, 2021 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:38

  MASolomko написав:V2, пробуйте руцями її додати на сайті "mastercard більше".

ps Номер телефону в "mastercard більше" й фінансовий номер для УкрСиббанк однаковий?


Дякую, руцями допомогло.
Номер однаковий.

Понадіявся на УкрСиб - стільки коштів потрачено без "Більше"! :cry:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

V2, картка в більше які бали накоплює: золоті ж?
MASolomko
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