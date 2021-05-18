V2, пробуйте руцями її додати на сайті "mastercard більше".
ps Номер телефону в "mastercard більше" й фінансовий номер для УкрСиббанк однаковий?
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Додано: Сер 19 тра, 2021 17:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
V2, пробуйте руцями її додати на сайті "mastercard більше".
ps Номер телефону в "mastercard більше" й фінансовий номер для УкрСиббанк однаковий?
Додано: Сер 19 тра, 2021 18:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
После получения карты (СИ+ отключили в отделении), уведомления пуш не приходят. СИ нужно включать как то дополнительно? В приложении уведомления включены, но при поступлении средств на карту (баланс обновляется, видно) сообщений нет.
П.С. ели включили через чат (
Востаннє редагувалось 2XL в Сер 19 тра, 2021 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 тра, 2021 18:38
Додано: Сер 19 тра, 2021 18:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
V2, картка в більше які бали накоплює: золоті ж?
Додано: Сер 19 тра, 2021 18:47
Додано: Сер 19 тра, 2021 19:56
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