Додано: Чет 27 тра, 2021 16:16

На сайте поменяли условия по кешбеку по New card, теперь 6 месяцев. Только непонятно что по старым клиентам, для одного акка (подключался в мае 20 года) сказали на горячке что так и осталось до 31.01.22

А для другого акка (подключался в средине январе 21) сказали что только 6 месяцев и последняя выплата будет 16.08 (то есть период средина января-средина июля)

Кто-то может прояснить почему так? На горячке ничего вразумительного не говорят что по старым клиентам