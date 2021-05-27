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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:33

  ol_zy написав:
  jay2004 написав:
  vovareuckij написав:При попытке платежа через некст приват нью кардом выдает окно, что для подтверждения операции надо на 3700 звонить, из-за чего это может быть и как избежать?


Больше пользоваться Приватом + звонить на 3700 и проходить телефонную идентификацию. Козероид расценивает Вашу оплату подозрительной.

мне помогает зарегистрироваться в нексте и платить от своего имени, тогда 3700 пропадает. ФИО в назначении можно изменить на нужное, а вот в реквизитах (поле плательщик) уже будет ваше .


Не факт, акку уже больше 5-ти лет - а на 3700 через раз попадаем...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  unknownurl написав:[quote="Квесторе_поверніться"]Uplata - 1,5% коміс малює, куди селянам податись? :(
TAS2U. Только там неудобно, случайно оплатил в 2 раза больше, чем нужно было, из-за того, что форма не найс.

Заліз до Комси, там просять 3 грн за платьожик.
А де на халяву Волю проплатити?

ПУМБ через приложение - еще и 5% дает по категории комуналки.
Спросили конкретно про УкрСиббанк! Зачем пихать сюда ПУМБ с 4% по кредитке, я не понимаю.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 11:32

  unknownurl написав:
ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Заліз до Комси, там просять 3 грн за платьожик.
А де на халяву Волю проплатити?

ПУМБ через приложение - еще и 5% дает по категории комуналки.
Спросили конкретно про УкрСиббанк! Зачем пихать сюда ПУМБ с 4% по кредитке, я не понимаю.

спросили как без комиссии оплатить Волю, не факт что исключительно сибом. и давайте уточнять будет тот кто спросил?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 09:28

ol_zy

Волю пополняю через их приложение My Volia, там 4 варианта оплаты, из них бесплатными были ИЗИ пей и Тачкард
Hit777
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 12:03

  Hit777 написав:ol_zy

Волю пополняю через их приложение My Volia, там 4 варианта оплаты, из них бесплатными были ИЗИ пей и Тачкард

забавно, но, да, эти 2 способа пополнения через приложения без комиссии, а вот если через сайт - все с комиссией.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На сайте поменяли условия по кешбеку по New card, теперь 6 месяцев. Только непонятно что по старым клиентам, для одного акка (подключался в мае 20 года) сказали на горячке что так и осталось до 31.01.22
А для другого акка (подключался в средине январе 21) сказали что только 6 месяцев и последняя выплата будет 16.08 (то есть период средина января-средина июля)
Кто-то может прояснить почему так? На горячке ничего вразумительного не говорят что по старым клиентам
finmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:07

  finmess написав:Кто-то может прояснить почему так?


Просто были изменены условия акции. Банк имеет право это делать.

  finmess написав:На горячке ничего вразумительного не говорят что по старым клиентам


Странно, Вы же сами ответили на свой вопрос:
  finmess написав: для одного акка (подключался в мае 20 года) сказали на горячке что так и осталось до 31.01.22
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

finmess написав:На сайте поменяли условия по кешбеку по New card, теперь 6 месяцев. Только непонятно что по старым клиентам, для одного акка (подключался в мае 20 года) сказали на горячке что так и осталось до 31.01.22
А для другого акка (подключался в средине январе 21) сказали что только 6 месяцев и последняя выплата будет 16.08 (то есть период средина января-средина июля)
Кто-то может прояснить почему так? На горячке ничего вразумительного не говорят что по старым клиентам
Этот пункт самый интересный в новых правилах:
2.4.8. Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі винагород
«Екстра більше»
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 06:17

Интересно про отключение аккаунта от кэшбека как-то оповестят или мол догадайся сам.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 06:53

  vovareuckij написав:Интересно про отключение аккаунта от кэшбека как-то оповестят или мол догадайся сам.

Когда заканчивался год - не было оповещения. Наверное нужно поддержку в чате спрашивать уже сейчас у кого до какой даты действует кешбэк.
velvet
 
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