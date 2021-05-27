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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 тра, 2021 10:33
ol_zy написав: jay2004 написав: vovareuckij написав:
При попытке платежа через некст приват нью кардом выдает окно, что для подтверждения операции надо на 3700 звонить, из-за чего это может быть и как избежать?
Больше пользоваться Приватом + звонить на 3700 и проходить телефонную идентификацию. Козероид расценивает Вашу оплату подозрительной.
мне помогает зарегистрироваться в нексте и платить от своего имени, тогда 3700 пропадает. ФИО в назначении можно изменить на нужное, а вот в реквизитах (поле плательщик) уже будет ваше .
Не факт, акку уже больше 5-ти лет - а на 3700 через раз попадаем...
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jay2004
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Додано: Вів 25 тра, 2021 10:38
ol_zy написав: Квесторе_поверніться написав: unknownurl написав:
[quote="Квесторе_поверніться"]Uplata - 1,5% коміс малює, куди селянам податись?
TAS2U. Только там неудобно, случайно оплатил в 2 раза больше, чем нужно было, из-за того, что форма не найс.
Заліз до Комси, там просять 3 грн за платьожик.
А де на халяву Волю проплатити?
ПУМБ через приложение - еще и 5% дает по категории комуналки.
Спросили конкретно про УкрСиббанк! Зачем пихать сюда ПУМБ с 4% по кредитке, я не понимаю.
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unknownurl
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Додано: Вів 25 тра, 2021 11:32
unknownurl написав: ol_zy написав: Квесторе_поверніться написав:
Заліз до Комси, там просять 3 грн за платьожик.
А де на халяву Волю проплатити?
ПУМБ через приложение - еще и 5% дает по категории комуналки.
Спросили конкретно про УкрСиббанк! Зачем пихать сюда ПУМБ с 4% по кредитке, я не понимаю.
спросили как без комиссии оплатить Волю, не факт что исключительно сибом. и давайте уточнять будет тот кто спросил?
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ol_zy
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Додано: Чет 27 тра, 2021 09:28
ol_zy
Волю пополняю через их приложение My Volia, там 4 варианта оплаты, из них бесплатными были ИЗИ пей и Тачкард
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Hit777
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Додано: Чет 27 тра, 2021 12:03
Hit777 написав:ol_zy
Волю пополняю через их приложение My Volia, там 4 варианта оплаты, из них бесплатными были ИЗИ пей и Тачкард
забавно, но, да, эти 2 способа пополнения через приложения без комиссии, а вот если через сайт - все с комиссией.
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unknownurl
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Додано: Чет 27 тра, 2021 16:16
На сайте поменяли условия по кешбеку по New card, теперь 6 месяцев. Только непонятно что по старым клиентам, для одного акка (подключался в мае 20 года) сказали на горячке что так и осталось до 31.01.22
А для другого акка (подключался в средине январе 21) сказали что только 6 месяцев и последняя выплата будет 16.08 (то есть период средина января-средина июля)
Кто-то может прояснить почему так? На горячке ничего вразумительного не говорят что по старым клиентам
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finmess
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Додано: Чет 27 тра, 2021 18:07
finmess написав:
Кто-то может прояснить почему так?
Просто были изменены условия акции. Банк имеет право это делать.
finmess написав:
На горячке ничего вразумительного не говорят что по старым клиентам
Странно, Вы же сами ответили на свой вопрос:
finmess написав:
для одного акка (подключался в мае 20 года) сказали на горячке что так и осталось до 31.01.22
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Gln_Vlrn
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Додано: Чет 27 тра, 2021 20:11
finmess написав:На сайте поменяли условия по кешбеку по New card, теперь 6 месяцев. Только непонятно что по старым клиентам, для одного акка (подключался в мае 20 года) сказали на горячке что так и осталось до 31.01.22
А для другого акка (подключался в средине январе 21) сказали что только 6 месяцев и последняя выплата будет 16.08 (то есть период средина января-средина июля)
Кто-то может прояснить почему так? На горячке ничего вразумительного не говорят что по старым клиентам
Этот пункт самый интересный в новых правилах:
2.4.8. Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі винагород
«Екстра більше»
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unknownurl
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 06:17
Интересно про отключение аккаунта от кэшбека как-то оповестят или мол догадайся сам.
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vovareuckij
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 06:53
vovareuckij написав:
Интересно про отключение аккаунта от кэшбека как-то оповестят или мол догадайся сам.
Когда заканчивался год - не было оповещения. Наверное нужно поддержку в чате спрашивать уже сейчас у кого до какой даты действует кешбэк.
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velvet
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