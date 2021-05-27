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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:12
unknownurl написав:
Этот пункт самый интересный в новых правилах:
2.4.8. Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі винагород
«Екстра більше»
А если удалить карту из "Мастеркард бильше"?..
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Ferlakur
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:27
Похоже у всех теперь срок действия кешбэк-программы 6 месяцев от даты оформления или продления после истечения первого года.
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velvet
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:30
Не вывезли лягушатники
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:47
Карта открыта в июне 2020. В чате сказали, что с 1 июня только 1% баллами и всё
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mikos
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:54
Последние "реформы" интерчейнджа наверно подтолкнули это решение
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:16
Вкладчик1234 написав:
Последние "реформы" интерчейнджа наверно подтолкнули это решение
))) Скажем спасибо Чечоткину.
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mikos
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