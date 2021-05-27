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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:12

  unknownurl написав:Этот пункт самый интересный в новых правилах:
2.4.8. Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі винагород
«Екстра більше»

А если удалить карту из "Мастеркард бильше"?..
Ferlakur
 
Повідомлень: 3917
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Подякували: 208 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:27

Похоже у всех теперь срок действия кешбэк-программы 6 месяцев от даты оформления или продления после истечения первого года.
velvet
 
Повідомлень: 3863
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Подякували: 575 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Не вывезли лягушатники
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:47

Карта открыта в июне 2020. В чате сказали, что с 1 июня только 1% баллами и всё :)
mikos
 
Повідомлень: 125
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:54

Последние "реформы" интерчейнджа наверно подтолкнули это решение
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 14620
З нами з: 18.04.15
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:16

  Вкладчик1234 написав:Последние "реформы" интерчейнджа наверно подтолкнули это решение

))) Скажем спасибо Чечоткину.
mikos
 
Повідомлень: 125
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Подякував: 5 раз.
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