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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1574157515761577>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:38

M-Audio
В мае 2020 года
Amid
 
Повідомлень: 1585
З нами з: 12.06.08
Подякував: 189 раз.
Подякували: 298 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:54

  Amid написав:Згідно умов Ви отримаєте кеш бек за травень у червні 16.06.2021 р. і це буде остання виплата кеш беку у розмірі 5% від суми оплат в інтернеті.
Фактично з 01.06.2021 дана програма по Вашому рахунку буде відключена, після чого Ви будете отримувати 1% кеш бека за всі оплати за товари/послуги в програмі ЕкстраБільше.
Якщо Ви ще не зареєструвались в програмі ЕкстраБільше, саме час це зробити.

Это в чятике так ответили?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 14.10.08
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Подякували: 208 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:03

  Ferlakur написав:
  Amid написав:Згідно умов Ви отримаєте кеш бек за травень у червні 16.06.2021 р. і це буде остання виплата кеш беку у розмірі 5% від суми оплат в інтернеті.
Фактично з 01.06.2021 дана програма по Вашому рахунку буде відключена, після чого Ви будете отримувати 1% кеш бека за всі оплати за товари/послуги в програмі ЕкстраБільше.
Якщо Ви ще не зареєструвались в програмі ЕкстраБільше, саме час це зробити.

Это в чятике так ответили?

Мне ответили также. Карту получил в марте 2020. Наверняка, касается всех.
patrikk
 
Повідомлень: 200
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Подякував: 25 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:07

  patrikk написав:Мне ответили также. Карту получил в марте 2020. Наверняка, касается всех.

Надеюсь, что хотя бы про 6 месяцев они правду написали. Для тех, кто получал в 2021-м.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:Это в чятике так ответили?


Да, именно так.
Amid
 
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З нами з: 12.06.08
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Интересно, а новым клиентам, которые оформят нью кард сейчас, кешбек будут платить деньгами, или фантиками бильше?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3920
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:02

  Ferlakur написав:Интересно, а новым клиентам, которые оформят нью кард сейчас, кешбек будут платить деньгами, или фантиками бильше?

я так понял, что всех, у кого карте больше 6 месяцев, в сад. остальным полгода деньгами. зарплатников не касается. думается интерчейндж тут не при чём. бюджет пустили на зп-тников...
аж слеза наворачивается :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:15

А до какого числа ещё можно попытаться открыть зарплатную карту?
Хочу ещё раз попробовать.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:28

  Amid написав:Якщо Ви ще не зареєструвались в програмі ЕкстраБільше, саме час це зробити.

Так вони ж не усі нюшки туди пускають. Загалом, на стільки істотно змінити програму і навіть нормально не попередити клієнтів - це свинство.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clash написав:зарплатников не касается


Я перешёл в тариф NewCard зарплатный в феврале (когда это ещё можно было сделать из обычного ньюкарда). Посему, полагаю, что дело во времени подключения програмы кэшбека: 6 месяцев есть - досвидос.
Amid
 
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