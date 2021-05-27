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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:38
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В мае 2020 года
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Amid
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:54
Amid написав:
Згідно умов Ви отримаєте кеш бек за травень у червні 16.06.2021 р. і це буде остання виплата кеш беку у розмірі 5% від суми оплат в інтернеті.
Фактично з 01.06.2021 дана програма по Вашому рахунку буде відключена, після чого Ви будете отримувати 1% кеш бека за всі оплати за товари/послуги в програмі ЕкстраБільше.
Якщо Ви ще не зареєструвались в програмі ЕкстраБільше, саме час це зробити.
Это в чятике так ответили?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:03
Ferlakur написав: Amid написав:
Згідно умов Ви отримаєте кеш бек за травень у червні 16.06.2021 р. і це буде остання виплата кеш беку у розмірі 5% від суми оплат в інтернеті.
Фактично з 01.06.2021 дана програма по Вашому рахунку буде відключена, після чого Ви будете отримувати 1% кеш бека за всі оплати за товари/послуги в програмі ЕкстраБільше.
Якщо Ви ще не зареєструвались в програмі ЕкстраБільше, саме час це зробити.
Это в чятике так ответили?
Мне ответили также. Карту получил в марте 2020. Наверняка, касается всех.
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patrikk
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:07
patrikk написав:
Мне ответили также. Карту получил в марте 2020. Наверняка, касается всех.
Надеюсь, что хотя бы про 6 месяцев они правду написали. Для тех, кто получал в 2021-м.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:11
Ferlakur написав:
Это в чятике так ответили?
Да, именно так.
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Amid
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:13
Интересно, а новым клиентам, которые оформят нью кард сейчас, кешбек будут платить деньгами, или фантиками бильше?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:02
Ferlakur написав:
Интересно, а новым клиентам, которые оформят нью кард сейчас, кешбек будут платить деньгами, или фантиками бильше?
я так понял, что всех, у кого карте больше 6 месяцев, в сад. остальным полгода деньгами. зарплатников не касается. думается интерчейндж тут не при чём. бюджет пустили на зп-тников...
аж слеза наворачивается
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clash
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:15
А до какого числа ещё можно попытаться открыть зарплатную карту?
Хочу ещё раз попробовать.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:28
Amid написав:
Якщо Ви ще не зареєструвались в програмі ЕкстраБільше, саме час це зробити.
Так вони ж не усі нюшки туди пускають. Загалом, на стільки істотно змінити програму і навіть нормально не попередити клієнтів - це свинство.
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klug
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:31
clash написав:
зарплатников не касается
Я перешёл в тариф NewCard зарплатный в феврале (когда это ещё можно было сделать из обычного ньюкарда). Посему, полагаю, что дело во времени подключения програмы кэшбека: 6 месяцев есть - досвидос.
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Amid
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