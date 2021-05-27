|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:37
Amid написав: clash написав:
зарплатников не касается
Я перешёл в тариф NewCard зарплатный в феврале (когда это ещё можно было сделать из обычного ньюкарда). Посему, полагаю, что дело во времени подключения програмы кэшбека: 6 месяцев есть - досвидос.
мне в чате написали, что это не касается счетов в зарплатном проекте. как оно на самом деле-хз
-
clash
-
-
- Повідомлень: 452
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему