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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:29
тоже интересует про переоткрытие. проканает ли? нужно ли выдерживать 45 дней от закрытия старой карты?
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Andey
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:31
Вот так одним махом из самой используемой карты - на полку...
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omb
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:32
Пишут не про карту, а про счёт. То есть переоткрытие карты может не решить. Нужно ждать 16.06, забирать зарплату и закрывать счёт.
По логике новую карту на новый счёт можно получить сразу
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2XL
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:43
теперь понятно, шо кб у меня
вженема(фр)
ну а шо дальше делать- то таке
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v57
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:46
omb написав:
Вот так одним махом из самой используемой карты - на полку...
Это точно...
Зато теперь не надо думать какую категорию выбирать в ПУМБе.
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Gln_Vlrn
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:48
finmess написав:
Звонил и писал в чаты несколько раз
Получил две различные версии
1. Для всех кто больше 6 месяцев получал раньше то за май последний, с 01.06 только 1% на екстра. Для тех кто меньше 6 месяцев - то до окончания этих 6 месяцев (считается месяц подключения (с дня подключения до конца первого месяца) плюс еще 5 полных месяцев)
2. Эти 6 месяцев нужно считать с 25 мая 21 года (день внесения изменений) то есть май + 6,7,8,9,10 месяца полностью и последняя выплата 16.11 за 10 месяц
что там не понятного? Всё предельно ясно написано.
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З 1 червня 2021 року рахунки «New card», які відкриті більш ніж 6 місяців тому, будуть відключенні від програми кешбек.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:48
На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:52
Ferlakur написав:
На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.
по-богатому
у ПУМБа целую Платину для такого надо брать
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cohan
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:54
и шо с ними делать?
заказывать кашку у какого-то димы
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v57
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:54
clash написав: reef написав:
Если в МастерКард Більше на аккаунт жены получить промокод на Glovo, можно потом уже со своего телефона сделать заказ и ввести промокод жены?
нет
не все настолько продвинутые, я вот , кажется, упустил - не могу платить друэественными баллами, а почему так - не знаю (видимо, одноручные, точнее однокодные приложения нельзя так)
ну а ответ уважаемому reef - конечно, можете
только добейтесь уникальность Глово акков и привязанных карт
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cohan
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