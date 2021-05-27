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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15761577157815791580>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:29

тоже интересует про переоткрытие. проканает ли? нужно ли выдерживать 45 дней от закрытия старой карты?
Andey
 
Повідомлень: 1144
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:31

Вот так одним махом из самой используемой карты - на полку...
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пишут не про карту, а про счёт. То есть переоткрытие карты может не решить. Нужно ждать 16.06, забирать зарплату и закрывать счёт.
По логике новую карту на новый счёт можно получить сразу
2XL
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Повідомлень: 3574
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:43

теперь понятно, шо кб у меня
вженема(фр)
ну а шо дальше делать- то таке :)
v57
 
Повідомлень: 2935
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:46

  omb написав:Вот так одним махом из самой используемой карты - на полку...


Это точно...
Зато теперь не надо думать какую категорию выбирать в ПУМБе.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:48

  finmess написав:Звонил и писал в чаты несколько раз
Получил две различные версии
1. Для всех кто больше 6 месяцев получал раньше то за май последний, с 01.06 только 1% на екстра. Для тех кто меньше 6 месяцев - то до окончания этих 6 месяцев (считается месяц подключения (с дня подключения до конца первого месяца) плюс еще 5 полных месяцев)
2. Эти 6 месяцев нужно считать с 25 мая 21 года (день внесения изменений) то есть май + 6,7,8,9,10 месяца полностью и последняя выплата 16.11 за 10 месяц
что там не понятного? Всё предельно ясно написано.

"
З 1 червня 2021 року рахунки «New card», які відкриті більш ніж 6 місяців тому, будуть відключенні від програми кешбек.
"
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3924
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:52

  Ferlakur написав:На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.


по-богатому
у ПУМБа целую Платину для такого надо брать :mrgreen: :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:54

и шо с ними делать?
заказывать кашку у какого-то димы :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:54

  clash написав:
  reef написав:Если в МастерКард Більше на аккаунт жены получить промокод на Glovo, можно потом уже со своего телефона сделать заказ и ввести промокод жены?

нет


:mrgreen: :mrgreen:
не все настолько продвинутые, я вот , кажется, упустил - не могу платить друэественными баллами, а почему так - не знаю (видимо, одноручные, точнее однокодные приложения нельзя так)

ну а ответ уважаемому reef - конечно, можете
только добейтесь уникальность Глово акков и привязанных карт
cohan
 
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