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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1577157815791580>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:56

  Ferlakur написав:На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.

Захекаешься те балы собирать.Я тут чисто из-за 5% был.После отмены вообще не вижу смысла в укрсибе.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:58

  2XL написав:Пишут не про карту, а про счёт. То есть переоткрытие карты может не решить. Нужно ждать 16.06, забирать зарплату и закрывать счёт.
По логике новую карту на новый счёт можно получить сразу

В конце прошлого года у разных клиентов получалось по-разному: кому-то давали новую карту сразу, а кому-то приходилось ждать 45 дней. Похоже, зависело от сотрудника/отделения, в котором переоформляли карту.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:05

  IMPRINTER написав:госспода, а переоткрыте канает для обнуления или уже все? тока новым уникальным ИНН ?

буду пробовать переоткрытием.Пятая (от 04/21)в резерве пока на лето,но комунал и прочее даже за овер 10к,а шо робыты?
Мне б до 02/2022 простоять под 5%,ну или продления аХции дождаться :D
Смотрю ветка ожила))

  Amid написав:Мизантрóп

Банк має право змінювати умови по рахункам... тому було прийняте таке рішення (((
Але кеш бек у розмірі 1% від сумми всіх оплат теж гарна пропозиція. По іншим рахункам таких умов немає.

это у старого доброго ИЗИ :wink:
  omb написав:Вот так одним махом из самой используемой карты - на полку...

этого мало,для чистоты эксперимента и совести ещё и закрыть
  v57 написав:теперь понятно, шо кб у меня
вженема(фр)
ну а шо дальше делать- то таке :)

пасисжу :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

а посыл ПУШем оформят или только по факту 16го следующего месяца узнается?
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:29

  Ferlakur написав:На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.

Вы ничего не путаете? Сейчас за 20 грн начисляют 1 балл.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:30

  посетитель написав:
  Ferlakur написав:На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.

Захекаешься те балы собирать.Я тут чисто из-за 5% был.После отмены вообще не вижу смысла в укрсибе.


Это конечно хорошо, но моя карта не регистрируется в "экстра бильше". Ответ системы: "Ваша карта не може приймати участь у програмі...". Оформляла её в ноябре 2019.
Надо будет закрыть и открыть в сентябре снова.
Востаннє редагувалось Gln_Vlrn в П'ят 28 тра, 2021 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:36

  Oktawa написав:
  Ferlakur написав:На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.

Вы ничего не путаете? Сейчас за 20 грн начисляют 1 балл.

Да, немного ошибся. Прослушал снова запись разговора, дословно так: раніше за розрахунки на 20 грн давали 1 бал, тепер за рохрахунки на кожну 1 грн будуть давати 12,5 балів".
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:36

  Gln_Vlrn написав:
  посетитель написав:
  Ferlakur написав:На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.

Захекаешься те балы собирать.Я тут чисто из-за 5% был.После отмены вообще не вижу смысла в укрсибе.


Это конечно хорошо, но моя карта не регистрируется в "экстра бильше". Ответ системы: "Ваша карта не може приймати участь у програмі...". Оформляла её в ноябре 2019.

У вас (как и у меня) карта не с тем бином - чтобы получать золотые баллы вам надо выпустить допку к вашей карте. Это платно - 100 грн. Но с грядущими изменениями - толку в этом 0
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:41

Ответ в чате UKRSIB online

  Oktawa написав:
  Ferlakur написав:На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.

Вы ничего не путаете? Сейчас за 20 грн начисляют 1 балл.


Мне дали такую версию:

З 01.06.2021 кеш бек по New card буде діяти 6 місяців з дати відкриття рахунку.
Зміни по періоду виплати кеш бека стосуватимуться як клієнтів, які відкриють рахунок з 01.06.21, так і клієнтів, які відкрили рахунок раніше.
Клієнтам, у яких на 30.06 рахунок буде відкритий більше 6 місяців назад кеш бек буде нарахований балами в Екстра більше. Клієнти отримають суму балів, еквівалентну сумі накопиченого кеш бека. Наприклад, клієнт накопичив 500 гривень кеш бека з New card. Значить йому буде нараховано 6 250 балів (1 грн кеш бека = 12,5 балів). Клієнт зможе витратити бали на бонусні пропозиції програми Екстра більше і / або компенсувати покупки через програму кеш бек в Екстра більше. Якщо клієнт вирішить використовувати всі бали для компенсації кеш бека в Екстра більше, сума кеш бека складе 500 грн.
Для таких клієнтів буде відправлено окреме смс-повідомлення.
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:45

Ferlakur
Да, немного ошибся. Прослушал снова запись разговора, дословно так: раніше за розрахунки на 20 грн давали 1 бал, тепер за рохрахунки на кожну 1 грн будуть давати 12,5 балів".

этого не может быть. 10 000 грн*12.5=125000 золотых балов :shock:
это даже лучше чем 5% вроде :lol: :lol: :lol:
это на 9000 грн сертификатов сильпо
clash
 
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