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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:56
Ferlakur написав:
На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.
Захекаешься те балы собирать.Я тут чисто из-за 5% был.После отмены вообще не вижу смысла в укрсибе.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:58
2XL написав:
Пишут не про карту, а про счёт. То есть переоткрытие карты может не решить. Нужно ждать 16.06, забирать зарплату и закрывать счёт.
По логике новую карту на новый счёт можно получить сразу
В конце прошлого года у разных клиентов получалось по-разному: кому-то давали новую карту сразу, а кому-то приходилось ждать 45 дней. Похоже, зависело от сотрудника/отделения, в котором переоформляли карту.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:05
IMPRINTER написав:
госспода, а переоткрыте канает для обнуления или уже все? тока новым уникальным ИНН ?
буду пробовать переоткрытием.Пятая (от 04/21)в резерве пока на лето,но комунал и прочее даже за овер 10к,а шо робыты?
Мне б до 02/2022 простоять под 5%,ну или продления аХции дождаться
Смотрю ветка ожила))
Amid написав:Мизантрóп
Банк має право змінювати умови по рахункам... тому було прийняте таке рішення (((
Але кеш бек у розмірі 1% від сумми всіх оплат теж гарна пропозиція. По іншим рахункам таких умов немає.
это у старого доброго ИЗИ
omb написав:
Вот так одним махом из самой используемой карты - на полку...
этого мало,для чистоты эксперимента и совести ещё и закрыть
v57 написав:
теперь понятно, шо кб у меня
вженема(фр)
ну а шо дальше делать- то таке
пасисжу
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:21
а посыл ПУШем оформят или только по факту 16го следующего месяца узнается?
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cohan
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:29
Ferlakur написав:
На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.
Вы ничего не путаете? Сейчас за 20 грн начисляют 1 балл.
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Oktawa
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:30
посетитель написав: Ferlakur написав:
На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.
Захекаешься те балы собирать.Я тут чисто из-за 5% был.После отмены вообще не вижу смысла в укрсибе.
Это конечно хорошо, но моя карта не регистрируется в "экстра бильше". Ответ системы: "Ваша карта не може приймати участь у програмі...". Оформляла её в ноябре 2019.
Надо будет закрыть и открыть в сентябре снова.
Востаннє редагувалось Gln_Vlrn
в П'ят 28 тра, 2021 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:36
Oktawa написав: Ferlakur написав:
На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.
Вы ничего не путаете? Сейчас за 20 грн начисляют 1 балл.
Да, немного ошибся. Прослушал снова запись разговора, дословно так: раніше за розрахунки на 20 грн давали 1 бал, тепер за рохрахунки на кожну 1 грн будуть давати 12,5 балів".
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Ferlakur
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:36
Gln_Vlrn написав: посетитель написав: Ferlakur написав:
На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.
Захекаешься те балы собирать.Я тут чисто из-за 5% был.После отмены вообще не вижу смысла в укрсибе.
Это конечно хорошо, но моя карта не регистрируется в "экстра бильше". Ответ системы: "Ваша карта не може приймати участь у програмі...". Оформляла её в ноябре 2019.
У вас (как и у меня) карта не с тем бином - чтобы получать золотые баллы вам надо выпустить допку к вашей карте. Это платно - 100 грн. Но с грядущими изменениями - толку в этом 0
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:41
Oktawa написав: Ferlakur написав:
На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.
Вы ничего не путаете? Сейчас за 20 грн начисляют 1 балл.
Мне дали такую версию:
З 01.06.2021 кеш бек по New card буде діяти 6 місяців з дати відкриття рахунку.
Зміни по періоду виплати кеш бека стосуватимуться як клієнтів, які відкриють рахунок з 01.06.21, так і клієнтів, які відкрили рахунок раніше.
Клієнтам, у яких на 30.06 рахунок буде відкритий більше 6 місяців назад кеш бек буде нарахований балами в Екстра більше. Клієнти отримають суму балів, еквівалентну сумі накопиченого кеш бека. Наприклад, клієнт накопичив 500 гривень кеш бека з New card. Значить йому буде нараховано 6 250 балів (1 грн кеш бека = 12,5 балів). Клієнт зможе витратити бали на бонусні пропозиції програми Екстра більше і / або компенсувати покупки через програму кеш бек в Екстра більше. Якщо клієнт вирішить використовувати всі бали для компенсації кеш бека в Екстра більше, сума кеш бека складе 500 грн.
Для таких клієнтів буде відправлено окреме смс-повідомлення.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:45
Ferlakur
Да, немного ошибся. Прослушал снова запись разговора, дословно так: раніше за розрахунки на 20 грн давали 1 бал, тепер за рохрахунки на кожну 1 грн будуть давати 12,5 балів".
этого не может быть. 10 000 грн*12.5=125000 золотых балов
это даже лучше чем 5% вроде
это на 9000 грн сертификатов сильпо
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