Ferlakur написав:На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.
Вы ничего не путаете? Сейчас за 20 грн начисляют 1 балл.
Мне дали такую версию:
З 01.06.2021 кеш бек по New card буде діяти 6 місяців з дати відкриття рахунку. Зміни по періоду виплати кеш бека стосуватимуться як клієнтів, які відкриють рахунок з 01.06.21, так і клієнтів, які відкрили рахунок раніше. Клієнтам, у яких на 30.06 рахунок буде відкритий більше 6 місяців назад кеш бек буде нарахований балами в Екстра більше. Клієнти отримають суму балів, еквівалентну сумі накопиченого кеш бека. Наприклад, клієнт накопичив 500 гривень кеш бека з New card. Значить йому буде нараховано 6 250 балів (1 грн кеш бека = 12,5 балів). Клієнт зможе витратити бали на бонусні пропозиції програми Екстра більше і / або компенсувати покупки через програму кеш бек в Екстра більше. Якщо клієнт вирішить використовувати всі бали для компенсації кеш бека в Екстра більше, сума кеш бека складе 500 грн. Для таких клієнтів буде відправлено окреме смс-повідомлення.
ага, ну уже конкретнее, осталось про повидомлення про закинчення участи прояснитьб
01.06.2021 кеш бек по New card буде діяти 6 місяців з дати відкриття рахунку. Зміни по періоду виплати кеш бека стосуватимуться як клієнтів, які відкриють рахунок з 01.06.21, так і клієнтів, які відкрили рахунок раніше. Клієнтам, у яких на 30.06 рахунок буде відкритий більше 6 місяців назад кеш бек буде нарахований балами в Екстра більше. Клієнти отримають суму балів, еквівалентну сумі накопиченого кеш бека. Наприклад, клієнт накопичив 500 гривень кеш бека з New card. Значить йому буде нараховано 6 250 балів (1 грн кеш бека = 12,5 балів). Клієнт зможе витратити бали на бонусні пропозиції програми Екстра більше і / або компенсувати покупки через програму кеш бек в Екстра більше. Якщо клієнт вирішить використовувати всі бали для компенсації кеш бека в Екстра більше, сума кеш бека складе 500 грн. Для таких клієнтів буде відправлено окреме смс-повідомлення.
ну если так будет, то можно и не на полку, пока ликвидные сертификаты в бильше есть