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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1577157815791580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:48

  AlexSV написав:
  Oktawa написав:
  Ferlakur написав:На горячей сказали, кого отключат от кешбека, будет дальше получать баллы экстра бильше по 20 баллов за 1 грн расчетов.

Вы ничего не путаете? Сейчас за 20 грн начисляют 1 балл.


Мне дали такую версию:

З 01.06.2021 кеш бек по New card буде діяти 6 місяців з дати відкриття рахунку.
Зміни по періоду виплати кеш бека стосуватимуться як клієнтів, які відкриють рахунок з 01.06.21, так і клієнтів, які відкрили рахунок раніше.
Клієнтам, у яких на 30.06 рахунок буде відкритий більше 6 місяців назад кеш бек буде нарахований балами в Екстра більше. Клієнти отримають суму балів, еквівалентну сумі накопиченого кеш бека. Наприклад, клієнт накопичив 500 гривень кеш бека з New card. Значить йому буде нараховано 6 250 балів (1 грн кеш бека = 12,5 балів). Клієнт зможе витратити бали на бонусні пропозиції програми Екстра більше і / або компенсувати покупки через програму кеш бек в Екстра більше. Якщо клієнт вирішить використовувати всі бали для компенсації кеш бека в Екстра більше, сума кеш бека складе 500 грн.
Для таких клієнтів буде відправлено окреме смс-повідомлення.


ага, ну уже конкретнее, осталось про повидомлення про закинчення участи прояснитьб
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:01

Мне такое ответили. Открывал карту в августе.https://i.postimg.cc/G2HJddRY/Screenshot-20210528-175604-2.png
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:02

  clash написав:Ferlakur
Да, немного ошибся. Прослушал снова запись разговора, дословно так: раніше за розрахунки на 20 грн давали 1 бал, тепер за рохрахунки на кожну 1 грн будуть давати 12,5 балів".

этого не может быть. 10 000 грн*12.5=125000 золотых балов :shock:
это даже лучше чем 5% вроде :lol: :lol: :lol:
это на 9000 грн сертификатов сильпо

Скорее расчет другой (как из сообщения AlexSV): за 1 грн накопленного кешбэка будут давать 12,5 баллов, а не за 1 потраченную гривну.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:02

AlexSV
01.06.2021 кеш бек по New card буде діяти 6 місяців з дати відкриття рахунку.
Зміни по періоду виплати кеш бека стосуватимуться як клієнтів, які відкриють рахунок з 01.06.21, так і клієнтів, які відкрили рахунок раніше.
Клієнтам, у яких на 30.06 рахунок буде відкритий більше 6 місяців назад кеш бек буде нарахований балами в Екстра більше. Клієнти отримають суму балів, еквівалентну сумі накопиченого кеш бека. Наприклад, клієнт накопичив 500 гривень кеш бека з New card. Значить йому буде нараховано 6 250 балів (1 грн кеш бека = 12,5 балів). Клієнт зможе витратити бали на бонусні пропозиції програми Екстра більше і / або компенсувати покупки через програму кеш бек в Екстра більше. Якщо клієнт вирішить використовувати всі бали для компенсації кеш бека в Екстра більше, сума кеш бека складе 500 грн.
Для таких клієнтів буде відправлено окреме смс-повідомлення.

ну если так будет, то можно и не на полку, пока ликвидные сертификаты в бильше есть
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:02

ingtrans да. это реально по крайней мере
но за потраченную 1грн было бы мегакруто :lol:
я тут от пумбовских 10% за коммуналь не отошёл и укрсиб одновременно под дых
Востаннє редагувалось clash в П'ят 28 тра, 2021 17:07, всього редагувалось 1 раз.
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clash написав:ну если так будет, то можно и не на полку, пока ликвидные сертификаты в бильше есть

Думается, что если так будет, то ликвидные сертификаты могут стать редкостью. С другой стороны, если будет работать компенсация покупок, то тоже хорошо.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:08

  clash написав:ingtrans да. это реально по крайней мере
но за потраченную 1грн было бы мегакруто :lol:

Да, думаю оператор ошибся, все таки 12,5 баллов за 1 грн накопленного кешбека.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:09

  ingtrans написав:
  clash написав:ну если так будет, то можно и не на полку, пока ликвидные сертификаты в бильше есть

Думается, что если так будет, то ликвидные сертификаты могут стать редкостью. С другой стороны, если будет работать компенсация покупок, то тоже хорошо.


хорошо, но всего 1% и скорее всего грязными, далеко не самое лучшее предложение
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:11

  ingtrans написав:
  clash написав:ну если так будет, то можно и не на полку, пока ликвидные сертификаты в бильше есть

Думается, что если так будет, то ликвидные сертификаты могут стать редкостью. С другой стороны, если будет работать компенсация покупок, то тоже хорошо.

всё будет ликвидно :lol:
выше нос
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clash написав:всё будет ликвидно
выше нос
Нас не сбить с пути,нам всё равно куда идти
Мизантрóп
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