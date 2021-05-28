RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1578157915801581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:24

  ingtrans написав:
  2XL написав:Пишут не про карту, а про счёт. То есть переоткрытие карты может не решить. Нужно ждать 16.06, забирать зарплату и закрывать счёт.
По логике новую карту на новый счёт можно получить сразу

В конце прошлого года у разных клиентов получалось по-разному: кому-то давали новую карту сразу, а кому-то приходилось ждать 45 дней. Похоже, зависело от сотрудника/отделения, в котором переоформляли карту.


Они могут щас переиграть и давать кешбек тока для новыйх (уникальных) ИНН .. по зарплатному Нью уже так ...
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38001
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6051 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:26

За 29-31 мая покупки включат в кешбек?
ygn
 
Повідомлень: 2153
З нами з: 19.02.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  IMPRINTER написав:Они могут щас переиграть и давать кешбек тока для новыйх (уникальных) ИНН
и финномеру :mrgreen:
Запустим запасных Берлаг и телепонов :lol:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5828
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 1089 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:37

  ygn написав:За 29-31 мая покупки включат в кешбек?

да. странный вопрос :roll:
clash
 
Повідомлень: 465
З нами з: 30.01.21
Подякував: 161 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:44

очень жаль, в Сильпо была незаменима и комуналь... и другое...
На полку и денежки на выход
Не помню, - если нет движения средств снимают что-то или в нолях?
swan forever
 
Повідомлень: 1050
З нами з: 27.05.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:46

  velvet написав:
  vovareuckij написав:Интересно про отключение аккаунта от кэшбека как-то оповестят или мол догадайся сам.

Когда заканчивался год - не было оповещения. Наверное нужно поддержку в чате спрашивать уже сейчас у кого до какой даты действует кешбэк.

Поддержка по телефону, не особо одаренная, сказала что кешбек будет еще и в июне, с выплатой в июле, что не является правдой, студентка была с бодуна просто, все как обычно.
Maksi2
 
Повідомлень: 941
З нами з: 18.06.19
Подякував: 460 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:50

  mikos написав:
  Вкладчик1234 написав:Последние "реформы" интерчейнджа наверно подтолкнули это решение

))) Скажем спасибо Чечоткину.

Дело не в нем, дело в том что мы пойдем закрывать ненужные левые карты, и ненужные левые банки либо наконецто схлопнуться нам на радость, либо им будет очень туго и они схлопнуться чуть позже чем мы этого хотим.
Мне например было бы лучше иметь 3-4 карты, чем 15, так гемора меньше.
Maksi2
 
Повідомлень: 941
З нами з: 18.06.19
Подякував: 460 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:мы пойдем закрывать ненужные левые карты
16.06 получаем по 500грн. на карты и к обеду закрываем тута СЧЕТА.А в августе будем поглядеть :roll:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5828
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 1089 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:44

  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:мы пойдем закрывать ненужные левые карты
16.06 получаем по 500грн. на карты и к обеду закрываем тута СЧЕТА.А в августе будем поглядеть :roll:

А на что тут смотреть в августе? Надеяться на возобновление какой-то подобной программы, по-моему, слишком наивно.
1% через Бильше (это эквивалент 1,25% грязными) - в принципе, не плохое предложение, если бы не то обстоятельство, что насобирать баллов на сколько-нибудь приличный сертификат ну очень уж много времени занимает.
Есть карты, где тот же 1% чистыми, но собирать ничего не надо.
M-Audio
 
Повідомлень: 2224
З нами з: 23.03.11
Подякував: 390 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:56

M-Audio программа уже есть. надо просто закрыть счёт и открыть новый в надежде быть подключённым к кешбэк программе "5% на все онлайн покупки" на 6 месяцев
именно так я буду делать, если не появится новая инфа, которая переубедит :lol:,
или обстоятельство, которое помешает
clash
 
Повідомлень: 465
З нами з: 30.01.21
Подякував: 161 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1578157915801581
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _Sergey, Ferlakur, Google Feedfetcher, sens і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32661)
28.05.2021 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.