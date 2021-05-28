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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:24
ingtrans написав: 2XL написав:
Пишут не про карту, а про счёт. То есть переоткрытие карты может не решить. Нужно ждать 16.06, забирать зарплату и закрывать счёт.
По логике новую карту на новый счёт можно получить сразу
В конце прошлого года у разных клиентов получалось по-разному: кому-то давали новую карту сразу, а кому-то приходилось ждать 45 дней. Похоже, зависело от сотрудника/отделения, в котором переоформляли карту.
Они могут щас переиграть и давать кешбек тока для новыйх (уникальных) ИНН .. по зарплатному Нью уже так ...
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:26
За 29-31 мая покупки включат в кешбек?
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ygn
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:37
ygn написав:
За 29-31 мая покупки включат в кешбек?
да. странный вопрос
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clash
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:44
очень жаль, в Сильпо была незаменима и комуналь... и другое...
На полку и денежки на выход
Не помню, - если нет движения средств снимают что-то или в нолях?
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swan forever
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:46
velvet написав: vovareuckij написав:
Интересно про отключение аккаунта от кэшбека как-то оповестят или мол догадайся сам.
Когда заканчивался год - не было оповещения. Наверное нужно поддержку в чате спрашивать уже сейчас у кого до какой даты действует кешбэк.
Поддержка по телефону, не особо одаренная, сказала что кешбек будет еще и в июне, с выплатой в июле, что не является правдой, студентка была с бодуна просто, все как обычно.
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Maksi2
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:50
mikos написав: Вкладчик1234 написав:
Последние "реформы" интерчейнджа наверно подтолкнули это решение
))) Скажем спасибо Чечоткину.
Дело не в нем, дело в том что мы пойдем закрывать ненужные левые карты, и ненужные левые банки либо наконецто схлопнуться нам на радость, либо им будет очень туго и они схлопнуться чуть позже чем мы этого хотим.
Мне например было бы лучше иметь 3-4 карты, чем 15, так гемора меньше.
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Maksi2
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:44
Мизантрóп написав: Maksi2 написав:
мы пойдем закрывать ненужные левые карты
16.06 получаем по 500грн. на карты и к обеду закрываем тута СЧЕТА.А в августе будем поглядеть
А на что тут смотреть в августе? Надеяться на возобновление какой-то подобной программы, по-моему, слишком наивно.
1% через Бильше (это эквивалент 1,25% грязными) - в принципе, не плохое предложение, если бы не то обстоятельство, что насобирать баллов на сколько-нибудь приличный сертификат ну очень уж много времени занимает.
Есть карты, где тот же 1% чистыми, но собирать ничего не надо.
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M-Audio
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:56
M-Audio
программа уже есть. надо просто закрыть счёт и открыть новый в надежде быть подключённым к кешбэк программе "5% на все онлайн покупки" на 6 месяцев
именно так я буду делать, если не появится новая инфа, которая переубедит
,
или обстоятельство, которое помешает
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clash
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