да,я об этом.Для 45 дней простоя есть свежая карта коханки,благо комуна не 30-35к уже
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:12
да,я об этом.Для 45 дней простоя есть свежая карта коханки,благо комуна не 30-35к уже
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