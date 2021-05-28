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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1579158015811582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:12

  clash написав:M-Audio программа уже есть. надо просто закрыть счёт и открыть новый в надежде быть подключённым к кешбэк программе "5% на все онлайн покупки" на 6 месяцев
именно так я буду делать, если не появится новая инфа, которая переубедит :lol:,
или обстоятельство, которое помешает

да,я об этом.Для 45 дней простоя есть свежая карта коханки,благо комуна не 30-35к уже
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 01:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Непогано так маркет_олухи "УСБ" оживили тему на форумі. Шкода лише, що оживили такими новинами, які для більшості (думаю) - стали дуже неприємними. Якщо не проясниться щось в сенсі позитивному - приєднаюсь до тої фракції, яка буде картку закривати :evil:
AleksD
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  #<1 ... 1579158015811582
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