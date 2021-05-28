да,я об этом.Для 45 дней простоя есть свежая карта коханки,благо комуна не 30-35к уже
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:12
да,я об этом.Для 45 дней простоя есть свежая карта коханки,благо комуна не 30-35к уже
Додано: Суб 29 тра, 2021 01:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Непогано так маркет_олухи "УСБ" оживили тему на форумі. Шкода лише, що оживили такими новинами, які для більшості (думаю) - стали дуже неприємними. Якщо не проясниться щось в сенсі позитивному - приєднаюсь до тої фракції, яка буде картку закривати
Додано: Суб 29 тра, 2021 06:23
Maksi2 мне тоже самое сказала горячка (карту открывал в январе), теперь и возникает дилемма - пользоваться ли картой в июне или в итоге уже останусь без 5%.
Додано: Суб 29 тра, 2021 06:54
Тобто не вийде вже наприклад закрити всі рахунки, і через 45 днів відкрити зарплатний Нью Кард?
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