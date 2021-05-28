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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1579158015811582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:12

  clash написав:M-Audio программа уже есть. надо просто закрыть счёт и открыть новый в надежде быть подключённым к кешбэк программе "5% на все онлайн покупки" на 6 месяцев
именно так я буду делать, если не появится новая инфа, которая переубедит :lol:,
или обстоятельство, которое помешает

да,я об этом.Для 45 дней простоя есть свежая карта коханки,благо комуна не 30-35к уже
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 01:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Непогано так маркет_олухи "УСБ" оживили тему на форумі. Шкода лише, що оживили такими новинами, які для більшості (думаю) - стали дуже неприємними. Якщо не проясниться щось в сенсі позитивному - приєднаюсь до тої фракції, яка буде картку закривати :evil:
AleksD
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 06:23

Maksi2 мне тоже самое сказала горячка (карту открывал в январе), теперь и возникает дилемма - пользоваться ли картой в июне или в итоге уже останусь без 5%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 06:54

  IMPRINTER написав:
  ingtrans написав:
  2XL написав:Пишут не про карту, а про счёт. То есть переоткрытие карты может не решить. Нужно ждать 16.06, забирать зарплату и закрывать счёт.
По логике новую карту на новый счёт можно получить сразу

В конце прошлого года у разных клиентов получалось по-разному: кому-то давали новую карту сразу, а кому-то приходилось ждать 45 дней. Похоже, зависело от сотрудника/отделения, в котором переоформляли карту.


Они могут щас переиграть и давать кешбек тока для новыйх (уникальных) ИНН .. по зарплатному Нью уже так ...

Тобто не вийде вже наприклад закрити всі рахунки, і через 45 днів відкрити зарплатний Нью Кард?
1finanсier
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  #<1 ... 1579158015811582
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