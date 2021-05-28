clash написав:M-Audio программа уже есть. надо просто закрыть счёт и открыть новый в надежде быть подключённым к кешбэк программе "5% на все онлайн покупки" на 6 месяцев именно так я буду делать, если не появится новая инфа, которая переубедит , или обстоятельство, которое помешает
да,я об этом.Для 45 дней простоя есть свежая карта коханки,благо комуна не 30-35к уже
Непогано так маркет_олухи "УСБ" оживили тему на форумі. Шкода лише, що оживили такими новинами, які для більшості (думаю) - стали дуже неприємними. Якщо не проясниться щось в сенсі позитивному - приєднаюсь до тої фракції, яка буде картку закривати
2XL написав:Пишут не про карту, а про счёт. То есть переоткрытие карты может не решить. Нужно ждать 16.06, забирать зарплату и закрывать счёт. По логике новую карту на новый счёт можно получить сразу
В конце прошлого года у разных клиентов получалось по-разному: кому-то давали новую карту сразу, а кому-то приходилось ждать 45 дней. Похоже, зависело от сотрудника/отделения, в котором переоформляли карту.
Они могут щас переиграть и давать кешбек тока для новыйх (уникальных) ИНН .. по зарплатному Нью уже так ...
Тобто не вийде вже наприклад закрити всі рахунки, і через 45 днів відкрити зарплатний Нью Кард?
І доречі, комуналка то комуналкою, в принципі заміну можна знайти. А як бути з поповненням мобільного ? Сіб привчив і за це отримувати кешбек. А як тепер бути? Хтось ще дає кешбек за поповнення мобільного?
1finanсier написав:І доречі, комуналка то комуналкою, в принципі заміну можна знайти. А як бути з поповненням мобільного ? Сіб привчив і за це отримувати кешбек. А як тепер бути? Хтось ще дає кешбек за поповнення мобільного?
Та полно - идейные КБО и О.карта, Виика от Таси...
1finanсier написав:І доречі, комуналка то комуналкою, в принципі заміну можна знайти. А як бути з поповненням мобільного ? Сіб привчив і за це отримувати кешбек. А як тепер бути? Хтось ще дає кешбек за поповнення мобільного?
Та полно - идейные КБО и О.карта, Виика от Таси...
Ну Вікенд ж вже не відкривається ж. А за ідею про Ідею - дякую . Хоча як виявилося - не так уж і повно - карта яку вже не відкривають і ще один банк. Чи може хтось ще когось пригадає?
1finanсier написав:І доречі, комуналка то комуналкою, в принципі заміну можна знайти. А як бути з поповненням мобільного ? Сіб привчив і за це отримувати кешбек. А як тепер бути? Хтось ще дає кешбек за поповнення мобільного?