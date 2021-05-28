1finanсier написав:І доречі, комуналка то комуналкою, в принципі заміну можна знайти. А як бути з поповненням мобільного ? Сіб привчив і за це отримувати кешбек. А як тепер бути? Хтось ще дає кешбек за поповнення мобільного?
Та полно - идейные КБО и О.карта, Виика от Таси...
Ну Вікенд ж вже не відкривається ж. А за ідею про Ідею - дякую . Хоча як виявилося - не так уж і повно - карта яку вже не відкривають і ще один банк. Чи може хтось ще когось пригадає?
Ну я писал о тех кто дает больше чем 1% и деньгами. А так ещё можно фантиками всякими найти ну и за 1%. Такие предложения есть но я их не стал описывать. И да то что новых Виик уже не выпускают вовсе не повод о них не помнить. Особенно тем у кого они есть
У кредо кредитку Кредодобра, по которой начисляют один бал за каждые 8 грн. не дают любому. Мне отказали (( Если знаете какой-то лайфхак, как ее получить, то скиньте вличку, буду очень благодарен. По Укрсибу сказали в чате, что будет 1% Экстра бильше, при этом, когда спросил, сколько баллов я получу при оплате картой на сумму 10000 грн, то не смогли ничего ответить, сказали надо время выяснить.