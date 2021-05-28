1finanсier написав:І доречі, комуналка то комуналкою, в принципі заміну можна знайти. А як бути з поповненням мобільного ? Сіб привчив і за це отримувати кешбек. А як тепер бути? Хтось ще дає кешбек за поповнення мобільного?
Та полно - идейные КБО и О.карта, Виика от Таси...
Ну Вікенд ж вже не відкривається ж. А за ідею про Ідею - дякую . Хоча як виявилося - не так уж і повно - карта яку вже не відкривають і ще один банк. Чи може хтось ще когось пригадає?
Ну я писал о тех кто дает больше чем 1% и деньгами. А так ещё можно фантиками всякими найти ну и за 1%. Такие предложения есть но я их не стал описывать. И да то что новых Виик уже не выпускают вовсе не повод о них не помнить. Особенно тем у кого они есть
У кредо кредитку Кредодобра, по которой начисляют один бал за каждые 8 грн. не дают любому. Мне отказали (( Если знаете какой-то лайфхак, как ее получить, то скиньте вличку, буду очень благодарен. По Укрсибу сказали в чате, что будет 1% Экстра бильше, при этом, когда спросил, сколько баллов я получу при оплате картой на сумму 10000 грн, то не смогли ничего ответить, сказали надо время выяснить.
Мизантрóп написав:Питання було в тому, що чи відкриють заплатну карту з кешбеком людині, яка була клієнтом банку, але закрила всі рахунки . Тобто чи буде вважатися така людина новим клієнтом для СІБа ?
то понятно,но какой смысл закрывать и испытывать снова,если сейчас з/п можно открыть.Да и жабоеды имеют право потом менять условия когда им надо
Я это пытался сделать ещё в январе-феврале. Меня послали. Надеяться на то, что не пошлют сейчас - глупо. Поэтому дожимаю что возможно (июнь) - и на выход после 15 июля. Жалко только, что не успеваю уже выждать 45 дней до 1 августа, но ставлю на то, что а) всё равно откажут, и б) порежут и зарплатников через некоторое время, но если до августа этого не случится, попробую ещё раз уговорить открыть новую карту, не дожидаясь 45 дней.
M-Audio написав:Я это пытался сделать ещё в январе-феврале. Меня послали. Надеяться на то, что не пошлют сейчас - глупо. Поэтому дожимаю что возможно (июнь) - и на выход после 15 июля. Жалко только, что не успеваю уже выждать 45 дней до 1 августа, но ставлю на то, что а) всё равно откажут, и б) порежут и зарплатников через некоторое время, но если до августа этого не случится, попробую ещё раз уговорить открыть новую карту, не дожидаясь 45 дней.
Зарплатные New Card с кешбеком открывают до 31 августа.
M-Audio написав:на выход после 15 июля. Жалко только, что не успеваю уже выждать 45 дней до 1 августа
Зарплатные New Card с кешбеком открывают до 31 августа.
Ну опечатка же. После 15 июля до 31 августа тоже уже нет необходимых 45 дней. Разве что повезет, и кэшбэк выплатят ровно 15-го, будет время 15-го же, или 16 максимум закрыть карту, и 30-31 августа прийти попытаться открыть зарплатную. Но как-то зыбко это всё очень.