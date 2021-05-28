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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1581158215831584>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 08:03

  1finanсier написав:
  Flamingo написав:
  1finanсier написав:І доречі, комуналка то комуналкою, в принципі заміну можна знайти. А як бути з поповненням мобільного ? Сіб привчив і за це отримувати кешбек. А як тепер бути? Хтось ще дає кешбек за поповнення мобільного?

Та полно - идейные КБО и О.карта, Виика от Таси...

Ну Вікенд ж вже не відкривається ж. А за ідею про Ідею :wink: - дякую . Хоча як виявилося - не так уж і повно - карта яку вже не відкривають і ще один банк. Чи може хтось ще когось пригадає?

Ну я писал о тех кто дает больше чем 1% и деньгами. А так ещё можно фантиками всякими найти ну и за 1%. Такие предложения есть но я их не стал описывать.
И да то что новых Виик уже не выпускают вовсе не повод о них не помнить. Особенно тем у кого они есть ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 08:07

У кредо кредитку Кредодобра, по которой начисляют один бал за каждые 8 грн. не дают любому. Мне отказали (( Если знаете какой-то лайфхак, как ее получить, то скиньте вличку, буду очень благодарен.
По Укрсибу сказали в чате, что будет 1% Экстра бильше, при этом, когда спросил, сколько баллов я получу при оплате картой на сумму 10000 грн, то не смогли ничего ответить, сказали надо время выяснить.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 08:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

lloydbanksua написав:Maksi2 мне тоже самое сказала горячка (карту открывал в январе), теперь и возникает дилемма - пользоваться ли картой в июне или в итоге уже останусь без 5%.
Так январь-май это только 5 мес.
В сообщении - про 6 мес. Думаю, июнь должен ещё окешбечится.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 08:50

  1finanсier написав:
  Мизантрóп написав:
  1finanсier написав:відкрити зарплатний Нью Кард?
их пока на год открывают https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412054/

Питання було в тому, що чи відкриють заплатну карту з кешбеком людині, яка була клієнтом банку, але закрила всі рахунки . Тобто чи буде вважатися така людина новим клієнтом для СІБа ?

то понятно,но какой смысл закрывать и испытывать снова,если сейчас з/п можно открыть.Да и жабоеды имеют право потом менять условия когда им надо :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:25

  Мизантрóп написав:
  1finanсier написав:
  Мизантрóп написав:Питання було в тому, що чи відкриють заплатну карту з кешбеком людині, яка була клієнтом банку, але закрила всі рахунки . Тобто чи буде вважатися така людина новим клієнтом для СІБа ?

то понятно,но какой смысл закрывать и испытывать снова,если сейчас з/п можно открыть.Да и жабоеды имеют право потом менять условия когда им надо :mrgreen:

Я это пытался сделать ещё в январе-феврале. Меня послали. Надеяться на то, что не пошлют сейчас - глупо. Поэтому дожимаю что возможно (июнь) - и на выход после 15 июля. Жалко только, что не успеваю уже выждать 45 дней до 1 августа, но ставлю на то, что а) всё равно откажут, и б) порежут и зарплатников через некоторое время, но если до августа этого не случится, попробую ещё раз уговорить открыть новую карту, не дожидаясь 45 дней.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:32

  M-Audio написав:Я это пытался сделать ещё в январе-феврале. Меня послали. Надеяться на то, что не пошлют сейчас - глупо. Поэтому дожимаю что возможно (июнь) - и на выход после 15 июля. Жалко только, что не успеваю уже выждать 45 дней до 1 августа, но ставлю на то, что а) всё равно откажут, и б) порежут и зарплатников через некоторое время, но если до августа этого не случится, попробую ещё раз уговорить открыть новую карту, не дожидаясь 45 дней.

Зарплатные New Card с кешбеком открывают до 31 августа.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:33

M-Audio июнь дожать невозможно походу
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... _cashback/
З 1 червня 2021 року рахунки «New card», які відкриті більш ніж 6 місяців тому, будуть відключенні від програми кешбек.
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:39

  Ferlakur написав:
  M-Audio написав:на выход после 15 июля. Жалко только, что не успеваю уже выждать 45 дней до 1 августа

Зарплатные New Card с кешбеком открывают до 31 августа.
Ну опечатка же. После 15 июля до 31 августа тоже уже нет необходимых 45 дней. Разве что повезет, и кэшбэк выплатят ровно 15-го, будет время 15-го же, или 16 максимум закрыть карту, и 30-31 августа прийти попытаться открыть зарплатную. Но как-то зыбко это всё очень.
  clash написав:M-Audio июнь дожать невозможно походу
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... _cashback/
З 1 червня 2021 року рахунки «New card», які відкриті більш ніж 6 місяців тому, будуть відключенні від програми кешбек.
У меня не прошло 6 месяцев, я в январе открывал.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:49

M-Audio
У меня не прошло 6 месяцев, я в январе открывал.

даже не знаю это хорошо или плохо :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:53

У меня карта перевыпущена по новой 4 декабря 2020г. Значит всьо. :x
Нужно срочно пополнить телефон!
rollo
 
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