Додано: Суб 29 тра, 2021 08:03

1finanсier написав: Flamingo написав: 1finanсier написав: І доречі, комуналка то комуналкою, в принципі заміну можна знайти. А як бути з поповненням мобільного ? Сіб привчив і за це отримувати кешбек. А як тепер бути? Хтось ще дає кешбек за поповнення мобільного? І доречі, комуналка то комуналкою, в принципі заміну можна знайти. А як бути з поповненням мобільного ? Сіб привчив і за це отримувати кешбек. А як тепер бути? Хтось ще дає кешбек за поповнення мобільного?

Та полно - идейные КБО и О.карта, Виика от Таси... Та полно - идейные КБО и О.карта, Виика от Таси...

Ну Вікенд ж вже не відкривається ж. А за ідею про Ідею - дякую . Хоча як виявилося - не так уж і повно - карта яку вже не відкривають і ще один банк. Чи може хтось ще когось пригадає? Ну Вікенд ж вже не відкривається ж. А за ідею про Ідею- дякую . Хоча як виявилося - не так уж і повно - карта яку вже не відкривають і ще один банк. Чи може хтось ще когось пригадає?

Ну я писал о тех кто дает больше чем 1% и деньгами. А так ещё можно фантиками всякими найти ну и за 1%. Такие предложения есть но я их не стал описывать.И да то что новых Виик уже не выпускают вовсе не повод о них не помнить. Особенно тем у кого они есть