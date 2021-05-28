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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 тра, 2021 10:10
M-Audio написав:
Ну опечатка же. После 15 июля до 31 августа тоже уже нет необходимых 45 дней. Разве что повезет, и кэшбэк выплатят ровно 15-го,
Кешбэк Укрсиб всегда выплачивает не ранее 16 числа.
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velvet
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