Кешбэк Укрсиб всегда выплачивает не ранее 16 числа.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 тра, 2021 10:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Суб 29 тра, 2021 12:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Заказал жене как новому клиенту нью кард через приложение. Когда год назад заказывал себе, то, помнится, кроме загрузки фото документов, еще заполнял анкету и потом в приложении показывало этапы оформления, и сообщило, когда забрать карту.
А тут загрузили доки, ввели ИНН, и всё, никакой анкеты, документы приняты на проверку, а сегодня пришел пуш — По резльтатам анализа данных для продолжения процесса заказа карты вам необходимо обратиться в отделение.
Что-то пошло не так, или теперь это так работает? Кто недавно заказывал карту через приложение, как у вас было?
|