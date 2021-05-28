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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1581158215831584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 10:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  M-Audio написав:Ну опечатка же. После 15 июля до 31 августа тоже уже нет необходимых 45 дней. Разве что повезет, и кэшбэк выплатят ровно 15-го,

Кешбэк Укрсиб всегда выплачивает не ранее 16 числа.
velvet
 
Повідомлень: 3864
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Заказал жене как новому клиенту нью кард через приложение. Когда год назад заказывал себе, то, помнится, кроме загрузки фото документов, еще заполнял анкету и потом в приложении показывало этапы оформления, и сообщило, когда забрать карту.
А тут загрузили доки, ввели ИНН, и всё, никакой анкеты, документы приняты на проверку, а сегодня пришел пуш — По резльтатам анализа данных для продолжения процесса заказа карты вам необходимо обратиться в отделение.
Что-то пошло не так, или теперь это так работает? Кто недавно заказывал карту через приложение, как у вас было?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3926
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 13:05

Alpha1251 да, должно. В поддержке это подтвердили.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 13:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вот и меня послали с кешем, брал карту в конце декабря попользовался пару раз,засчитали как полный месяц
Starter
 
Повідомлень: 76
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 13:33

  Maksi2 написав:
  mikos написав:
  Вкладчик1234 написав:Последние "реформы" интерчейнджа наверно подтолкнули это решение

))) Скажем спасибо Чечоткину.

Дело не в нем, дело в том что мы пойдем закрывать ненужные левые карты, и ненужные левые банки либо наконецто схлопнуться нам на радость, либо им будет очень туго и они схлопнуться чуть позже чем мы этого хотим.
Мне например было бы лучше иметь 3-4 карты, чем 15, так гемора меньше.

Та да, в Северной Корее этого гемора вообще нет, один банк - одна карта :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 14:37

  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:мы пойдем закрывать ненужные левые карты
16.06 получаем по 500грн. на карты и к обеду закрываем тута СЧЕТА.А в августе будем поглядеть :roll:

100%.
  lloydbanksua написав:Maksi2 мне тоже самое сказала горячка (карту открывал в январе), теперь и возникает дилемма - пользоваться ли картой в июне или в итоге уже останусь без 5%.

Я думаю прогонять 10 тыщь без всяких на это гарантий - не разумно. :mrgreen:
Нет у меня больше доверия, к этой богодельне.
Maksi2
 
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