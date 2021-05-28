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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 тра, 2021 10:10
M-Audio написав:
Ну опечатка же. После 15 июля до 31 августа тоже уже нет необходимых 45 дней. Разве что повезет, и кэшбэк выплатят ровно 15-го,
Кешбэк Укрсиб всегда выплачивает не ранее 16 числа.
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velvet
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Додано: Суб 29 тра, 2021 12:17
Заказал жене как новому клиенту нью кард через приложение. Когда год назад заказывал себе, то, помнится, кроме загрузки фото документов, еще заполнял анкету и потом в приложении показывало этапы оформления, и сообщило, когда забрать карту.
А тут загрузили доки, ввели ИНН, и всё, никакой анкеты, документы приняты на проверку, а сегодня пришел пуш — По резльтатам анализа данных для продолжения процесса заказа карты вам необходимо обратиться в отделение.
Что-то пошло не так, или теперь это так работает? Кто недавно заказывал карту через приложение, как у вас было?
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Ferlakur
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Додано: Суб 29 тра, 2021 13:05
Alpha1251 да, должно. В поддержке это подтвердили.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 29 тра, 2021 13:26
Вот и меня послали с кешем, брал карту в конце декабря попользовался пару раз,засчитали как полный месяц
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Starter
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Додано: Суб 29 тра, 2021 13:33
Maksi2 написав: mikos написав: Вкладчик1234 написав:
Последние "реформы" интерчейнджа наверно подтолкнули это решение
))) Скажем спасибо Чечоткину.
Дело не в нем, дело в том что мы пойдем закрывать ненужные левые карты, и ненужные левые банки либо наконецто схлопнуться нам на радость, либо им будет очень туго и они схлопнуться чуть позже чем мы этого хотим.
Мне например было бы лучше иметь 3-4 карты, чем 15, так гемора меньше.
Та да, в Северной Корее этого гемора вообще нет, один банк - одна карта
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Stringer
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Додано: Суб 29 тра, 2021 14:37
Мизантрóп написав: Maksi2 написав:
мы пойдем закрывать ненужные левые карты
16.06 получаем по 500грн. на карты и к обеду закрываем тута СЧЕТА.А в августе будем поглядеть
100%.
lloydbanksua написав:Maksi2
мне тоже самое сказала горячка (карту открывал в январе), теперь и возникает дилемма - пользоваться ли картой в июне или в итоге уже останусь без 5%.
Я думаю прогонять 10 тыщь без всяких на это гарантий - не разумно.
Нет у меня больше доверия, к этой богодельне.
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Maksi2
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