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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 18:48
Ferlakur написав:
Свежеполученную (сегодня) New Card нельзя сразу в Екстра бильше прикрутить через приложение, надо подождать? В меню есть пункт Екстра бильше, но при выборе его пишет "щоб долучитися до участі, радимо замовити картку".
2-3 дня +/- надо ждать...
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:06
Не отравленый УкрСибом клиент может получить нью карту и пользовать ее пол года, верно?
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novichok
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:35
Ferlakur написав:
Свежеполученную (сегодня) New Card нельзя сразу в Екстра бильше прикрутить через приложение, надо подождать? В меню есть пункт Екстра бильше, но при выборе его пишет "щоб долучитися до участі, радимо замовити картку".
карты собирающие золотые баллы в Бильше попадают сами, главное - иметь Бильше акк с таким же номером как и фин в банке
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cohan
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:42
cohan написав: Ferlakur написав:
Свежеполученную (сегодня) New Card нельзя сразу в Екстра бильше прикрутить через приложение, надо подождать? В меню есть пункт Екстра бильше, но при выборе его пишет "щоб долучитися до участі, радимо замовити картку".
карты собирающие золотые баллы в Бильше попадают сами, главное - иметь Бильше акк с таким же номером как и фин в банке
Если бильше акка еще нет, надо создать, или подождать, пока активируется возможность в приложении укрсиб-онлайн, и тогда акк создастся в процессе регистрации карты? Суть же в том, чтоб добавить именно через приложение и получить тыщу золотых.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 20:02
Ferlakur написав: cohan написав: Ferlakur написав:
Свежеполученную (сегодня) New Card нельзя сразу в Екстра бильше прикрутить через приложение, надо подождать? В меню есть пункт Екстра бильше, но при выборе его пишет "щоб долучитися до участі, радимо замовити картку".
карты собирающие золотые баллы в Бильше попадают сами, главное - иметь Бильше акк с таким же номером как и фин в банке
Если бильше акка еще нет, надо создать, или подождать, пока активируется возможность в приложении укрсиб-онлайн, и тогда акк создастся в процессе регистрации карты? Суть же в том, чтоб добавить именно через приложение и получить тыщу золотых.
не подскажу, но думаю в Вашем случае ждать приложения... не уверен что акк создастся, хотя - Мастерпасс же создается так, наверно и Бильше может
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cohan
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:23
Если заказывать на загрансайтах (Ali,iherb) выгодно ли использовать New Card или лучше какой-то другой картой расплатиться?
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lloydbanksua
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:29
lloydbanksua написав:
Если заказывать на загрансайтах (Ali,iherb) выгодно ли использовать New Card или лучше какой-то другой картой расплатиться?
Ну например, если взять сегодняшний курс списания, 27.91,то с учетом 5% кешбека выходит курс 26,51. А выгоднее ли другой картой — считать надо.
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Ferlakur
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Додано: Вів 01 чер, 2021 23:04
lloydbanksua написав:
Если заказывать на загрансайтах (Ali,iherb) выгодно ли использовать New Card или лучше какой-то другой картой расплатиться?
у сіби дикий курс.
якщо iherb, то краще "продуктами і супермаркетами" з іншої (брав форвардом по 4% у лютому, зараз хзн чим, усе порізали) ... Будьте уважні по ДСС або кредитних коштах, де за конвертацію високі коміси.
А АЛІ там кожен магазин може інше малювати по мсс. Треба монькою тестити чи питати постійних клієнтів.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 00:07
lloydbanksua написав:
Если заказывать на загрансайтах (Ali,iherb) выгодно ли использовать New Card или лучше какой-то другой картой расплатиться?
Рекомендую О.Картка від Ідеябанку. 5% брудними на інтернет - оплати за кредитні кошти. Курс адекватний, на Алі часто нею оплачую.
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