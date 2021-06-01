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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1591159215931594>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 18:48

  Ferlakur написав:Свежеполученную (сегодня) New Card нельзя сразу в Екстра бильше прикрутить через приложение, надо подождать? В меню есть пункт Екстра бильше, но при выборе его пишет "щоб долучитися до участі, радимо замовити картку".


2-3 дня +/- надо ждать...
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:06

Не отравленый УкрСибом клиент может получить нью карту и пользовать ее пол года, верно?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:35

  Ferlakur написав:Свежеполученную (сегодня) New Card нельзя сразу в Екстра бильше прикрутить через приложение, надо подождать? В меню есть пункт Екстра бильше, но при выборе его пишет "щоб долучитися до участі, радимо замовити картку".


карты собирающие золотые баллы в Бильше попадают сами, главное - иметь Бильше акк с таким же номером как и фин в банке
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:42

  cohan написав:
  Ferlakur написав:Свежеполученную (сегодня) New Card нельзя сразу в Екстра бильше прикрутить через приложение, надо подождать? В меню есть пункт Екстра бильше, но при выборе его пишет "щоб долучитися до участі, радимо замовити картку".


карты собирающие золотые баллы в Бильше попадают сами, главное - иметь Бильше акк с таким же номером как и фин в банке


Если бильше акка еще нет, надо создать, или подождать, пока активируется возможность в приложении укрсиб-онлайн, и тогда акк создастся в процессе регистрации карты? Суть же в том, чтоб добавить именно через приложение и получить тыщу золотых.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:02

  Ferlakur написав:
  cohan написав:
  Ferlakur написав:Свежеполученную (сегодня) New Card нельзя сразу в Екстра бильше прикрутить через приложение, надо подождать? В меню есть пункт Екстра бильше, но при выборе его пишет "щоб долучитися до участі, радимо замовити картку".


карты собирающие золотые баллы в Бильше попадают сами, главное - иметь Бильше акк с таким же номером как и фин в банке


Если бильше акка еще нет, надо создать, или подождать, пока активируется возможность в приложении укрсиб-онлайн, и тогда акк создастся в процессе регистрации карты? Суть же в том, чтоб добавить именно через приложение и получить тыщу золотых.


не подскажу, но думаю в Вашем случае ждать приложения... не уверен что акк создастся, хотя - Мастерпасс же создается так, наверно и Бильше может
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:23

Если заказывать на загрансайтах (Ali,iherb) выгодно ли использовать New Card или лучше какой-то другой картой расплатиться?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:29

  lloydbanksua написав:Если заказывать на загрансайтах (Ali,iherb) выгодно ли использовать New Card или лучше какой-то другой картой расплатиться?

Ну например, если взять сегодняшний курс списания, 27.91,то с учетом 5% кешбека выходит курс 26,51. А выгоднее ли другой картой — считать надо.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:02

  novichok написав:Не отравленый УкрСибом клиент может получить нью карту и пользовать ее пол года, верно?

а че ж не :?:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 23:04

  lloydbanksua написав:Если заказывать на загрансайтах (Ali,iherb) выгодно ли использовать New Card или лучше какой-то другой картой расплатиться?

у сіби дикий курс.
якщо iherb, то краще "продуктами і супермаркетами" з іншої (брав форвардом по 4% у лютому, зараз хзн чим, усе порізали) ... Будьте уважні по ДСС або кредитних коштах, де за конвертацію високі коміси.
А АЛІ там кожен магазин може інше малювати по мсс. Треба монькою тестити чи питати постійних клієнтів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 00:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  lloydbanksua написав:Если заказывать на загрансайтах (Ali,iherb) выгодно ли использовать New Card или лучше какой-то другой картой расплатиться?

Рекомендую О.Картка від Ідеябанку. 5% брудними на інтернет - оплати за кредитні кошти. Курс адекватний, на Алі часто нею оплачую.
Пансер
 
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