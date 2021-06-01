а будут ещё акции за 20/40/60 марковок/яблок/бананов 200/500/1000 грн.?
ведь если лишили людей кешбака - то вроде уже пора шото интересное запускать?!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 чер, 2021 01:45
а будут ещё акции за 20/40/60 марковок/яблок/бананов 200/500/1000 грн.?
ведь если лишили людей кешбака - то вроде уже пора шото интересное запускать?!
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