RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1592159315941595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:12

jay2004
Підозрюю, що коли "з вулиці" - то дівчата мають бонус, а коли через інет-заявку - то то ні...

когда я через инет заказывал, то потом девочка перезвонила и спросила не смог бы я к ней по карту приехать, а я ответил что номер отделения в заявке указал. это я к тому, что у звонившей получается была заинтересованность, по логике. :roll:
Кстати, карту я получил очень быстро, но она долго активировалась насколько помню, что в принципе значения не имеет, ибо тратить только на сл день
clash
 
Повідомлень: 504
З нами з: 30.01.21
Подякував: 177 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Может кому-то будет полезно:
- до конца лета Укрсиббанк начисляет дополнительный 1 золотой балл за каждые 20 грн в категориях АЗС, одежда, кафе и рестораны. МСС тут: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... points.pdf
unknownurl
 
Повідомлень: 573
З нами з: 01.10.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Чятик в Укрсиб-онлайн до которого часу работает?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3945
З нами з: 14.10.08
Подякував: 233 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Карту выпускал в 20х числах января.

Сегодня спросил у персмена о сроках действия программы - утверждает, что июнь-июль, последняя выплата в августе.

ИМХО, противоречит условиям...
Alpha1251
 
Повідомлень: 326
З нами з: 02.04.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:11

  Alpha1251 написав:Карту выпускал в 20х числах января.

Сегодня спросил у персмена о сроках действия программы - утверждает, что июнь-июль, последняя выплата в августе.

ИМХО, противоречит условиям...

А вы спросите персмена - он отдаст вам свои деньги если вдруг вам в августе сибас ничего не выплатит? Дело в том что ИМХО уровень поддержки персменов никогда не был тут высок. Были и противоречивые заявления и элементарное не знание темы. И если чуть сложнее вопрос - ждите в течение месяца все устаканится у нас тут проблему вручную разгребают.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6354
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1675 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:37

  Alpha1251 написав:Карту выпускал в 20х числах января.

Сегодня спросил у персмена о сроках действия программы - утверждает, что июнь-июль, последняя выплата в августе.

ИМХО, противоречит условиям...


спрашивать надо про маяк окончания темы, насколько помню, все же будет смс с датой досвидоса
cohan
 
Повідомлень: 1819
З нами з: 27.09.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1592159315941595
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Google Adsense [Bot], kostya77, Valeriy237 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron