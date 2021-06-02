Підозрюю, що коли "з вулиці" - то дівчата мають бонус, а коли через інет-заявку - то то ні...
когда я через инет заказывал, то потом девочка перезвонила и спросила не смог бы я к ней по карту приехать, а я ответил что номер отделения в заявке указал. это я к тому, что у звонившей получается была заинтересованность, по логике. Кстати, карту я получил очень быстро, но она долго активировалась насколько помню, что в принципе значения не имеет, ибо тратить только на сл день
Alpha1251 написав:Карту выпускал в 20х числах января.
Сегодня спросил у персмена о сроках действия программы - утверждает, что июнь-июль, последняя выплата в августе.
ИМХО, противоречит условиям...
А вы спросите персмена - он отдаст вам свои деньги если вдруг вам в августе сибас ничего не выплатит? Дело в том что ИМХО уровень поддержки персменов никогда не был тут высок. Были и противоречивые заявления и элементарное не знание темы. И если чуть сложнее вопрос - ждите в течение месяца все устаканится у нас тут проблему вручную разгребают.