Тоже по одному акку есть 1000 баллов, в приложении Укрсиба не видно, а Бильше есть, но не видно за что дали.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 08:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Тоже по одному акку есть 1000 баллов, в приложении Укрсиба не видно, а Бильше есть, но не видно за что дали.
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:41
Я в приложении банка увидел. Не пишет за что, но участвовал и ждал только за транзакции.
Додано: Чет 03 чер, 2021 11:52
Зарплатная с 10% кеш бек
Может кто знает что нужно для тго чтобы открыть эту карту
Сначала мне говорили в отд нужно получать у них з.п., теперь говорят не обязательно.
Но это пока так как сегодня есть, а что будет через 45 дн не знают.
Додано: Чет 03 чер, 2021 12:40
Додано: Чет 03 чер, 2021 13:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Raymond, зарплатную NEW Card открывают только новым клиентам (если есть карты и счета в банка, то надо их закрыть). Дальше подаётся заявка на сайте банка, ждёте звонка, Вас присоединяют к персональному менеджеру и он вводить в курс дела. Затем получение карты в отделении, заявления в бухгалтерию. После поступления з/п включается кешбек 10 % (до этого 5 %).
Додано: Чет 03 чер, 2021 15:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мне 1000 за 20 не налили, и повідомлення-приглашение в приложении исчезло.
Додано: Чет 03 чер, 2021 16:11
спасибо большое, но сегодня сотрудник банка удивил тем что не обязательно чтобы з.п. падала в их банк, можно переводить с карты на карту, главное чтобы были каждый мес поступления.
Додано: Чет 03 чер, 2021 16:22
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