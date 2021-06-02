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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Monk23 написав:
  Flamingo написав:
  Monk23 написав:1000 балов, смотрю, налили.

О какой 1000 речь? За регистрацию новой карты в больше или за акцию "сделай 10 (20) покупок до конца мая?

За 20 покупок, как я понимаю.
Тоже по одному акку есть 1000 баллов, в приложении Укрсиба не видно, а Бильше есть, но не видно за что дали.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:41

Тоже по одному акку есть 1000 баллов, в приложении Укрсиба не видно, а Бильше есть, но не видно за что дали.

Я в приложении банка увидел. Не пишет за что, но участвовал и ждал только за транзакции.
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:52

Зарплатная с 10% кеш бек

Может кто знает что нужно для тго чтобы открыть эту карту
https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/cards/open_card_for_salary/

Сначала мне говорили в отд нужно получать у них з.п., теперь говорят не обязательно.
Но это пока так как сегодня есть, а что будет через 45 дн не знают.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 12:40

  Monk23 написав:1000 балов, смотрю, налили.

Мне ещё не налили, хотя, вроде, даже с запасом сделал более 20 транзакций.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 13:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Raymond, зарплатную NEW Card открывают только новым клиентам (если есть карты и счета в банка, то надо их закрыть). Дальше подаётся заявка на сайте банка, ждёте звонка, Вас присоединяют к персональному менеджеру и он вводить в курс дела. Затем получение карты в отделении, заявления в бухгалтерию. После поступления з/п включается кешбек 10 % (до этого 5 %).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Мне 1000 за 20 не налили, и повідомлення-приглашение в приложении исчезло.
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:11

  MASolomko написав:Raymond, зарплатную NEW Card открывают только новым клиентам (если есть карты и счета в банка, то надо их закрыть). Дальше подаётся заявка на сайте банка, ждёте звонка, Вас присоединяют к персональному менеджеру и он вводить в курс дела. Затем получение карты в отделении, заявления в бухгалтерию. После поступления з/п включается кешбек 10 % (до этого 5 %).

спасибо большое, но сегодня сотрудник банка удивил тем что не обязательно чтобы з.п. падала в их банк, можно переводить с карты на карту, главное чтобы были каждый мес поступления.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:22

  reef написав:Мне 1000 за 20 не налили, и повідомлення-приглашение в приложении исчезло.

Мне тоже ещё не налили, а приглашение мне приходило в Viber. Проверьте может и у Вас там или в смс.
velvet
 
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