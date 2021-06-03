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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 17:25
Искатель написав:
Правильно ли я понял, что уважаемые свинорылы (с картами over 6 month) ждут 16.06, выводят полученный кэшбэк - и закрывают карты, чтобы затем переоткрыть их?
А кому повезет, те будут открывать вообще зарплатные?
В правильно поставленном вопросе уже содержится ответ))
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Ferlakur
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Додано: Чет 03 чер, 2021 17:47
Raymond написав:
...сотрудник банка удивил тем что не обязательно чтобы з.п. падала в их банк...
По з/п NEW Card есть условие. Если з/п не будет поступать два месяца, то переведут на стандартную NEW Card.
Raymond написав:
...можно переводить с карты на карту, главное чтобы были каждый мес поступления.
Если это было так, то...
Но это фантастика.
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MASolomko
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Додано: Чет 03 чер, 2021 18:16
Raymond написав: MASolomko написав:Raymond
, зарплатную NEW Card открывают только новым клиентам (если есть карты и счета в банка, то надо их закрыть). Дальше подаётся заявка на сайте банка, ждёте звонка, Вас присоединяют к персональному менеджеру и он вводить в курс дела. Затем получение карты в отделении, заявления в бухгалтерию. После поступления з/п включается кешбек 10 % (до этого 5 %).
спасибо большое, но сегодня сотрудник банка удивил тем что не обязательно чтобы з.п. падала в их банк, можно переводить с карты на карту, главное чтобы были каждый мес поступления.
тут карта у меня и пошла (с)
хотя выглядит нереально, конечно,
может, сотрудник из другого банка (Кредо, ОТП, Прокредит) недавно уволился и не перестроился?
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cohan
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Додано: Чет 03 чер, 2021 19:22
velvet написав: reef написав:
Мне 1000 за 20 не налили, и повідомлення-приглашение в приложении исчезло.
Мне тоже ещё не налили, а приглашение мне приходило в Viber. Проверьте может и у Вас там или в смс.
Точно, в Вайбере.
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reef
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Додано: Чет 03 чер, 2021 19:32
А на зарплатную нью карт тоже кешбек на 6 мес будет ?
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demichh
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Додано: Чет 03 чер, 2021 19:36
demichh написав:
А на зарплатную нью карт тоже кешбек на 6 мес будет ?
На год.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:58
Зарплатный клиент Укрсиба может оформить зарплатную Нью кард?
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_Sergey
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:03
Коллеги, у которых нью кард - всё... Кроме 0.карты и от идеи, есть альтернатива?
Чтобы КБ за инет и за собственные.
И, может, кто посоветует, чем сейчас лучше пополнять транспортную карту (киев смарт кард) в Киеве?
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la9
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