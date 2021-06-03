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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1594159515961597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:24

Искатель примерно так и обстоят дела :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:25

  Искатель написав:Правильно ли я понял, что уважаемые свинорылы (с картами over 6 month) ждут 16.06, выводят полученный кэшбэк - и закрывают карты, чтобы затем переоткрыть их?
А кому повезет, те будут открывать вообще зарплатные?

В правильно поставленном вопросе уже содержится ответ))
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Raymond написав:...сотрудник банка удивил тем что не обязательно чтобы з.п. падала в их банк...
По з/п NEW Card есть условие. Если з/п не будет поступать два месяца, то переведут на стандартную NEW Card.

  Raymond написав:...можно переводить с карты на карту, главное чтобы были каждый мес поступления.
Если это было так, то... :D Но это фантастика.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Raymond написав:главное чтобы были каждый мес поступления.

в каком размере д.б. рег. поступления? ну там 2К или 20К или... 200К? Эт если я приеду офомлять зарплатку на Бентли, а не на самокате :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:16

  Raymond написав:
  MASolomko написав:Raymond, зарплатную NEW Card открывают только новым клиентам (если есть карты и счета в банка, то надо их закрыть). Дальше подаётся заявка на сайте банка, ждёте звонка, Вас присоединяют к персональному менеджеру и он вводить в курс дела. Затем получение карты в отделении, заявления в бухгалтерию. После поступления з/п включается кешбек 10 % (до этого 5 %).

спасибо большое, но сегодня сотрудник банка удивил тем что не обязательно чтобы з.п. падала в их банк, можно переводить с карты на карту, главное чтобы были каждый мес поступления.

тут карта у меня и пошла (с)

хотя выглядит нереально, конечно,
может, сотрудник из другого банка (Кредо, ОТП, Прокредит) недавно уволился и не перестроился?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:22

  velvet написав:
  reef написав:Мне 1000 за 20 не налили, и повідомлення-приглашение в приложении исчезло.

Мне тоже ещё не налили, а приглашение мне приходило в Viber. Проверьте может и у Вас там или в смс.

Точно, в Вайбере. :oops:
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:32

А на зарплатную нью карт тоже кешбек на 6 мес будет ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:36

  demichh написав:А на зарплатную нью карт тоже кешбек на 6 мес будет ?

На год.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:58

Зарплатный клиент Укрсиба может оформить зарплатную Нью кард?
_Sergey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:03

Коллеги, у которых нью кард - всё... Кроме 0.карты и от идеи, есть альтернатива?
Чтобы КБ за инет и за собственные.

И, может, кто посоветует, чем сейчас лучше пополнять транспортную карту (киев смарт кард) в Киеве?
la9
 
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  #<1 ... 1594159515961597
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