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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 чер, 2021 20:13
nighthawk5 написав: la9 написав:
Без плюса - это платно/бесплатно? Что сделать?
Без плюса повинно бути безплатно, нічого робити не треба.
Без плюса в додатку - інфа ні про що. Пишіть персмену і уточнюйте. Якщо є плюс, то через нього відключайте. І підключайте просто СІ. Або через гарячку.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 00:08
Monk23 написав:
Только что увидел, что докинули еще 1000 балов. Не знаю за что...
За 10-ть или 20-ть (писали индивидуально в смс) оплат в мае налили по 1000 золотых.
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