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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1599160016011602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
133
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:13

УкрСибБанк BNP Paribas Group

nighthawk5 написав:
  la9 написав:Без плюса - это платно/бесплатно? Что сделать?

Без плюса повинно бути безплатно, нічого робити не треба.
Без плюса в додатку - інфа ні про що. Пишіть персмену і уточнюйте. Якщо є плюс, то через нього відключайте. І підключайте просто СІ. Або через гарячку.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 00:08

  Monk23 написав:Только что увидел, что докинули еще 1000 балов. Не знаю за что...

За 10-ть или 20-ть (писали индивидуально в смс) оплат в мае налили по 1000 золотых.
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  #<1 ... 1599160016011602
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