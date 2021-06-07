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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 чер, 2021 20:13
nighthawk5 написав: la9 написав:
Без плюса - это платно/бесплатно? Что сделать?
Без плюса повинно бути безплатно, нічого робити не треба.
Без плюса в додатку - інфа ні про що. Пишіть персмену і уточнюйте. Якщо є плюс, то через нього відключайте. І підключайте просто СІ. Або через гарячку.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 00:08
Monk23 написав:
Только что увидел, что докинули еще 1000 балов. Не знаю за что...
За 10-ть или 20-ть (писали индивидуально в смс) оплат в мае налили по 1000 золотых.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 07:06
Golf_streem написав: Monk23 написав:
Только что увидел, что докинули еще 1000 балов. Не знаю за что...
За 10-ть или 20-ть (писали индивидуально в смс) оплат в мае налили по 1000 золотых.
Та наливали уже раз на днях, я отписывался здесь. Думал то было за транзакции в мае. Это второй раз уже.
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Monk23
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Додано: Вів 08 чер, 2021 08:35
Подскажите, а есть какой-то безпроцентный вариант обнала денег с Укрсибовской платиновой карты? (вариант через банкомат не подходит, у Укрсиба очень мало банкоматов - далеко, другие ставят ограничения - 1000 грн за одну транзакцию).
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BIGor
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Додано: Вів 08 чер, 2021 08:43
BIGor написав:Подскажите, а есть какой-то безпроцентный вариант обнала денег с Укрсибовской платиновой карты? (вариант через банкомат не подходит, у Укрсиба очень мало банкоматов - далеко, другие ставят ограничения - 1000 грн за одну транзакцию).
Если это зарплатная и пакет ДеЛюкс, там вроде очень дешёвый СЭП - можно перевести в другой банк, где уже бесплатно обналичить
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Додано: Вів 08 чер, 2021 12:30
А что, с 1 июня по Ньюкард кэшбек вообще не насчитывается?
И что теперь с этой картой делать?
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Igneus
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Додано: Вів 08 чер, 2021 12:32
Igneus написав:
А что, с 1 июня по Ньюкард кэшбек вообще не насчитывается?
И что теперь с этой картой делать?
кое-кому насчитывается, наверно )
у меня с февраля счет открыт, по идее, июнь июль еще в законе
а потом - добивать 0,5% грязными до 50 грн Сильпо и закрывать
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cohan
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Додано: Вів 08 чер, 2021 14:32
Igneus написав:
И что теперь с этой картой делать?
Если открывалась в 2020 году-закрывать после 16.06.21 карту,а главное счёт,однозначно.Толку никакого
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Додано: Вів 08 чер, 2021 14:38
Igneus написав:
А что, с 1 июня по Ньюкард кэшбек вообще не насчитывается?
И что теперь с этой картой делать?
Закрыть и выкинуть.
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Maksi2
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