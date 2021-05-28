Додано: Вів 08 чер, 2021 19:29

cohan написав: Flamingo написав: cohan написав: Самый дешёвый выход как по мне, сертификаты Эпицентра, 1270 балов за 100 грн. Самый дешёвый выход как по мне, сертификаты Эпицентра, 1270 балов за 100 грн.

Учитывая что цены в эпике довольно сильно завышены Учитывая что цены в эпике довольно сильно завышены

про Сильпо можно то же самое сказать про Сильпо можно то же самое сказать

И в том, и в другом бывают довольно ликвидные акции. Уж сотку-то за 2,5 месяца (именно столько требуется для накопления баллов на сертификат при лимите 10000 грн в месяц) точно можно найти как потратить без ущерба для покупательной способности этой сотки. Правда, этот лимит более не актуален, но очень сомнительно, что все вдруг кинутся тратить баснословные суммы именно здесь. Думаю, что будут и более интересные предложения даже в условиях широкомасштабной атаки на кэшбэк. Кстати, вроде бы обещали после отмены 5% кэшбэка сделать баллы бильше из расчета 1% от суммы, а не 0,5%, как сейчас. Или я что-то путаю?