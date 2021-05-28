cohan написав:добивать 0,5% грязными до 50 грн Сильпо и закрывать
Мизантрóп написав:Если открывалась в 2020 году-закрывать после 16.06.21 карту,а главное счёт,однозначно.
Maksi2 написав:Закрыть и выкинуть.
Спасибо за советы. Нужно еще поменять баллы по "Экстра больше" и завершить этот проект, который, больше всего, запомнился вопросом платного СМС-информирования.
ну все не так однозначно, отменит ПУМБ комуналь и окажется, что кещбек за нее только у... аваль? те же 0,4% и еще набери 50 грн, кредо? 1%, но дают не всем, ОТП? 0,8% но платная, Агриколь? опять 0,4% и только кредитка...
вот тут и пригодися + может еще акции будут на разные категории покапывать
cohan написав:Самый дешёвый выход как по мне, сертификаты Эпицентра, 1270 балов за 100 грн.
Учитывая что цены в эпике довольно сильно завышены
про Сильпо можно то же самое сказать
И в том, и в другом бывают довольно ликвидные акции. Уж сотку-то за 2,5 месяца (именно столько требуется для накопления баллов на сертификат при лимите 10000 грн в месяц) точно можно найти как потратить без ущерба для покупательной способности этой сотки. Правда, этот лимит более не актуален, но очень сомнительно, что все вдруг кинутся тратить баснословные суммы именно здесь. Думаю, что будут и более интересные предложения даже в условиях широкомасштабной атаки на кэшбэк. Кстати, вроде бы обещали после отмены 5% кэшбэка сделать баллы бильше из расчета 1% от суммы, а не 0,5%, как сейчас. Или я что-то путаю?
Фантом написав:Самый дешёвый выход как по мне, сертификаты Эпицентра, 1270 балов за 100 грн.
Учитывая что цены в эпике довольно сильно завышены чем в нераскрученных конкурентов практически по всем позициям - это ни разу не дешевый выход. Те же серты сильпо в итоге получатся дешевле. Но тут дело вкуса
про Сильпо можно то же самое сказать индюк - +15-25% запросто, только скидочные акции и выручают
Так никто ж индюков покупаиь и советовал - именно про сертифы под акционный товар и речь.
cohan написав:отменит ПУМБ комуналь и окажется, что кещбек за нее только у... аваль? те же 0,4% и еще набери 50 грн, кредо? 1%, но дают не всем, ОТП? 0,8% но платная, Агриколь? опять 0,4% и только кредитка...
вот тут и пригодися
поц изя есть со своими 3%
Ну и Виика у многих с 2% чистыми у многих тоже имееца