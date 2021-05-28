RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1601160216031604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
133
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

cohan написав:
  Igneus написав:
  cohan написав:добивать 0,5% грязными до 50 грн Сильпо и закрывать

  Мизантрóп написав:Если открывалась в 2020 году-закрывать после 16.06.21 карту,а главное счёт,однозначно.

  Maksi2 написав:Закрыть и выкинуть.

Спасибо за советы.
Нужно еще поменять баллы по "Экстра больше" и завершить этот проект, который, больше всего, запомнился вопросом платного СМС-информирования.


ну все не так однозначно, отменит ПУМБ комуналь и окажется, что кещбек за нее только у... аваль? те же 0,4% и еще набери 50 грн, кредо? 1%, но дают не всем, ОТП? 0,8% но платная, Агриколь? опять 0,4% и только кредитка...

вот тут и пригодися + может еще акции будут на разные категории покапывать
БВР - 1% баллами Сильпо.
unknownurl
 
Повідомлень: 586
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:29

  cohan написав:
  Flamingo написав:
  cohan написав:Самый дешёвый выход как по мне, сертификаты Эпицентра, 1270 балов за 100 грн.

Учитывая что цены в эпике довольно сильно завышены

про Сильпо можно то же самое сказать :mrgreen: :mrgreen:

И в том, и в другом бывают довольно ликвидные акции. Уж сотку-то за 2,5 месяца (именно столько требуется для накопления баллов на сертификат при лимите 10000 грн в месяц) точно можно найти как потратить без ущерба для покупательной способности этой сотки. Правда, этот лимит более не актуален, но очень сомнительно, что все вдруг кинутся тратить баснословные суммы именно здесь. Думаю, что будут и более интересные предложения даже в условиях широкомасштабной атаки на кэшбэк. Кстати, вроде бы обещали после отмены 5% кэшбэка сделать баллы бильше из расчета 1% от суммы, а не 0,5%, как сейчас. Или я что-то путаю?
M-Audio
 
Повідомлень: 2247
З нами з: 23.03.11
Подякував: 396 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:38

  cohan написав:
  Flamingo написав:
  Фантом написав:Самый дешёвый выход как по мне, сертификаты Эпицентра, 1270 балов за 100 грн.

Учитывая что цены в эпике довольно сильно завышены чем в нераскрученных конкурентов практически по всем позициям - это ни разу не дешевый выход. Те же серты сильпо в итоге получатся дешевле. Но тут дело вкуса


про Сильпо можно то же самое сказать :mrgreen: :mrgreen:
индюк - +15-25% запросто, только скидочные акции и выручают

Так никто ж индюков покупаиь и советовал - именно про сертифы под акционный товар и речь.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6388
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1688 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:40

  Мизантрóп написав:
  cohan написав:отменит ПУМБ комуналь и окажется, что кещбек за нее только у... аваль? те же 0,4% и еще набери 50 грн, кредо? 1%, но дают не всем, ОТП? 0,8% но платная, Агриколь? опять 0,4% и только кредитка...

вот тут и пригодися
поц изя есть со своими 3%

Ну и Виика у многих с 2% чистыми у многих тоже имееца
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6388
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1688 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 20:13

Есть же сертификаты сильпо 50 грн.
demichh
 
Повідомлень: 2509
З нами з: 09.12.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:22

Панове, а чи є ще спосіб отримувати 5% КБ з комуналк.?

В new_card_cashback_rule.pdf 28.5.21р. прочитав:
2.4.3. не вважаються Транзакцією розрахунки та платежі, здійснені через UKRSIB online;

Це все? Кінець? І в додатку, і у веб-версії інет-банку?
Чи, може, платити через якесь "портмоне"? Але з яких сум то стає вигідним?
Bobua
 
Повідомлень: 684
З нами з: 24.08.10
Подякував: 75 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:30

  Bobua написав:Панове, а чи є ще спосіб отримувати 5% КБ з комуналк.?

В new_card_cashback_rule.pdf 28.5.21р. прочитав:
2.4.3. не вважаються Транзакцією розрахунки та платежі, здійснені через UKRSIB online;

Це все? Кінець? І в додатку, і у веб-версії інет-банку?
Чи, може, платити через якесь "портмоне"? Але з яких сум то стає вигідним?


через додаток они никогда не вважались, Портмоне и прочие бесплатные варианты
cohan
 
Повідомлень: 1885
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Bobua написав:Це все? Кінець? І в додатку, і у веб-версії інет-банку?
Чи, може, платити через якесь "портмоне"? Але з яких сум то стає вигідним?

Этот "конец" был с самого начала. Для получения кешбэка нужно было платить в сторонних системах, как то же Portmone.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2847
З нами з: 31.07.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 23:41

ingtrans
cohan



Ого...
Це якийсь "апофегіоз".
Працівники банку заманюють кешбеком на комуналку, а сам банк викидає клієнтів "на мороз" зі свого інет-банку, і його вже налаштованого розділу комуналок...

Навіть Павлов не знущався, мабуть, аж так над своїми собачками...
Bobua
 
Повідомлень: 684
З нами з: 24.08.10
Подякував: 75 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1601160216031604
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Intento, Spring і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95201)
09.06.2021 05:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.