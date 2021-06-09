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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
133
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 08:03

Скажите, а баллы нужно обменять до закрытия счета?
la9
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 02.07.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 08:36

  la9 написав:Скажите, а баллы нужно обменять до закрытия счета?

нет

ну если только не играть в возврат за оплату
cohan
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

оплата баллами работает, вернули деньгами
cohan
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:44

cohan скільки часу зайняв обмін?
KVV
 
Повідомлень: 793
З нами з: 29.11.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 98 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:54

  cohan написав:оплата баллами работает, вернули деньгами

А шо платити можна?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37542
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 18:53

  cohan написав:оплата баллами работает, вернули деньгами

сегодня, до вашего поста, звонил в поддержку, сказали, что пока не работает, чинят.
Когда инициировали возврат?
la9
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 02.07.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:23

Кто-то знает, как можно отказаться от писем на почту о том, что вошел в укрсиб онлайн?
Всю почту заспамили
la9
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 02.07.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:28

  la9 написав:Кто-то знает, как можно отказаться от писем на почту о том, что вошел в укрсиб онлайн?
Всю почту заспамили

по-моему оно само проходит со временем
точно не помню уже
радоваться должны :lol:
clash
 
Повідомлень: 524
З нами з: 30.01.21
Подякував: 193 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clash написав:радоваться должны
и чему ж тут радоваться? постоянно удалять из почты письма? Учитывая, что пополняю карту только перед покупкой, готов принять возможные риски на себя :mrgreen:
la9
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 02.07.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:33

  la9 написав:Кто-то знает, как можно отказаться от писем на почту о том, что вошел в укрсиб онлайн?
Всю почту заспамили

В аппке на стартовой странице кликнуть на три полоски в левом верхнем углу, потом кликнуть на "настройки", а потом "настройки уведомлений", ну а дальше снять птички с тех позиций которые вам не нужны, в т.ч. "вход в систему".
Как-то так...
Flamingo
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Повідомлень: 6395
З нами з: 20.03.15
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