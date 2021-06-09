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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 чер, 2021 08:03
Скажите, а баллы нужно обменять до закрытия счета?
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la9
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Додано: Сер 09 чер, 2021 08:36
la9 написав:
Скажите, а баллы нужно обменять до закрытия счета?
нет
ну если только не играть в возврат за оплату
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cohan
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Додано: Сер 09 чер, 2021 14:47
оплата баллами работает, вернули деньгами
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cohan
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Додано: Сер 09 чер, 2021 16:44
cohan скільки часу зайняв обмін?
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Додано: Сер 09 чер, 2021 16:54
cohan написав:
оплата баллами работает, вернули деньгами
А шо платити можна?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 09 чер, 2021 18:53
cohan написав:
оплата баллами работает, вернули деньгами
сегодня, до вашего поста, звонил в поддержку, сказали, что пока не работает, чинят.
Когда инициировали возврат?
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la9
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Додано: Сер 09 чер, 2021 19:23
Кто-то знает, как можно отказаться от писем на почту о том, что вошел в укрсиб онлайн?
Всю почту заспамили
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la9
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Додано: Сер 09 чер, 2021 19:28
la9 написав:
Кто-то знает, как можно отказаться от писем на почту о том, что вошел в укрсиб онлайн?
Всю почту заспамили
по-моему оно само проходит со временем
точно не помню уже
радоваться должны
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clash
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Додано: Сер 09 чер, 2021 19:33
clash написав:
радоваться должны
и чему ж тут радоваться? постоянно удалять из почты письма? Учитывая, что пополняю карту только перед покупкой, готов принять возможные риски на себя
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la9
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Додано: Сер 09 чер, 2021 19:33
la9 написав:
Кто-то знает, как можно отказаться от писем на почту о том, что вошел в укрсиб онлайн?
Всю почту заспамили
В аппке на стартовой странице кликнуть на три полоски в левом верхнем углу, потом кликнуть на "настройки", а потом "настройки уведомлений", ну а дальше снять птички с тех позиций которые вам не нужны, в т.ч. "вход в систему".
Как-то так...
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Flamingo
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