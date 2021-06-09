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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1604160516061607>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
133
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Как-то так...
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la9
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 02.07.09
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:37

Никто не ставил апку к одному аккаунту на разные смарты? Проблем не будет?
la9
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 02.07.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:37

  la9 написав:
  clash написав:радоваться должны
и чему ж тут радоваться? постоянно удалять из почты письма? Учитывая, что пополняю карту только перед покупкой, готов принять возможные риски на себя :mrgreen:

что карта у вас есть рабочая. я за 5% готов терпеть отот спам мыльный :lol:
clash
 
Повідомлень: 524
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:39

  la9 написав:Никто не ставил апку к одному аккаунту на разные смарты? Проблем не будет?

какое-то новое извращение? :lol:
чтоб на почту больше спама? :lol: :lol: :lol:
clash
 
Повідомлень: 524
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Подякував: 193 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:43

  clash написав:
  la9 написав:Никто не ставил апку к одному аккаунту на разные смарты? Проблем не будет?

какое-то новое извращение? :lol:
Пока окончательно не решился, только изучаю вопрос. Физически карта у владельца-семьянина в другом городе, апка у меня + карта в моем мастерпасе и нексте приватовского пенса. Пока что так

З.Ы. Огорчает другое, пуши не приходят. Может потому, что на чужом смарте аппка?
СИ+ через менеджера заменил на СИ
la9
 
Повідомлень: 1990
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:52

la9
тут без писяшки не разобраться. :lol:
то может профи знают
пуши нужны. вам бы симку родственника-владельца. может ему не принципиально
и там же со временем с банка звонить начнут, персмена назначат и т.д чтоб родственник лишнего не сказал
Востаннє редагувалось clash в Сер 09 чер, 2021 19:56, всього редагувалось 1 раз.
clash
 
Повідомлень: 524
З нами з: 30.01.21
Подякував: 193 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:56

  la9 написав:З.Ы. Огорчает другое, пуши не приходят. Может потому, что на чужом смарте аппка?
СИ+ через менеджера заменил на СИ

Пуши подключаются с задержкой. Точную не скажу, но по ощущениям - чуть ли не через пару суток, после включения в приложении.
С несколькими приложениями не экспериментировал, смысла не вижу.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Через какое время после добавления карты в экстра бильше наливают 1000 золотых?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3953
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:03

  ramzes4 написав:
  la9 написав:З.Ы. Огорчает другое, пуши не приходят. Может потому, что на чужом смарте аппка?
СИ+ через менеджера заменил на СИ

Пуши подключаются с задержкой. Точную не скажу, но по ощущениям - чуть ли не через пару суток, после включения в приложении.
С несколькими приложениями не экспериментировал, смысла не вижу.

О! тогда еще может быть заработают. Пуши были включены в аппке по умолчанию. Может, стоит отключить и подключить заново?
la9
 
Повідомлень: 1990
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clash написав:и там же со временем с банка звонить начнут, персмена назначат и т.д чтоб родственник лишнего не сказал
кстати, да, предупрежу. Звонить будут из-за возникновения теховера, в основном :mrgreen:
la9
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 02.07.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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