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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 чер, 2021 19:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 09 чер, 2021 19:37
Никто не ставил апку к одному аккаунту на разные смарты? Проблем не будет?
Додано: Сер 09 чер, 2021 19:37
Додано: Сер 09 чер, 2021 19:39
Додано: Сер 09 чер, 2021 19:43
Пока окончательно не решился, только изучаю вопрос. Физически карта у владельца-семьянина в другом городе, апка у меня + карта в моем мастерпасе и нексте приватовского пенса. Пока что так
З.Ы. Огорчает другое, пуши не приходят. Может потому, что на чужом смарте аппка?
СИ+ через менеджера заменил на СИ
Додано: Сер 09 чер, 2021 19:52
la9
тут без писяшки не разобраться.
то может профи знают
пуши нужны. вам бы симку родственника-владельца. может ему не принципиально
и там же со временем с банка звонить начнут, персмена назначат и т.д чтоб родственник лишнего не сказал
Востаннє редагувалось clash в Сер 09 чер, 2021 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 чер, 2021 19:56
Пуши подключаются с задержкой. Точную не скажу, но по ощущениям - чуть ли не через пару суток, после включения в приложении.
С несколькими приложениями не экспериментировал, смысла не вижу.
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Через какое время после добавления карты в экстра бильше наливают 1000 золотых?
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:03
О! тогда еще может быть заработают. Пуши были включены в аппке по умолчанию. Может, стоит отключить и подключить заново?
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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