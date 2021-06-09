Дзвонити не будуть - за теховер тут не жарять.
З приводу клана апкі, це зайве.
В мене 2 акка успішно працюють на одному смарті, спочатку логінюсь в той акк по якому має прийти пуш, а вже потім ініціюю операцію, яка потребує вводити код з пуша.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 20:21
Дзвонити не будуть - за теховер тут не жарять.
З приводу клана апкі, це зайве.
В мене 2 акка успішно працюють на одному смарті, спочатку логінюсь в той акк по якому має прийти пуш, а вже потім ініціюю операцію, яка потребує вводити код з пуша.
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:21
там по теховеру робобаба специализируется и мне по-моему тока раз звонила за год, а от менагеры раз 10 или больше даже
.
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
тоже так + в клоне 2-итого 4 на одном сяоми,третьего акка не дает на апку.Но вопрос у Ла9 наоборот-акк в двух смартах-Можно смело,но между сессиями выдержать интервал в минут 10,даже ща проверил.Смс пофиг,пуши придут по ним 3дсечить онлайн,ну и смс параллельно возможно родычу,ну то такэ.
Главное dream не нажимать
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:30
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
не жарят, но мне часто звонили - информировали, что есть овер, он был погашен и этот звонок - информативный. Спасибо за внимание, до свидания.
у меня сяоми - позволяет создать клон и еще один можно во втором пространстве открыть
Попробуйте поюзать Multi Parallel Premium. Я использую, но для другого случая
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
легко поверяется работоспособность: изменение любого лимита - прилетает пуш.При торможении для 3дсек пушей-так лимитами и подталкиваю-прилетают мигом,затем лимитные.Менять лимиты при этом не обязательно-просто крестик
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:40
только что хотел изменить лимит на п2п чужим сервисом, код не пришел. Запросил еще раз (пуш, не смс) - пришел в смс владельцу карты, а тем временем подоспел пуш по первому запросу. Что-то как-то коряво работает...
СИ+ вчера был заменен на СИ. Это, вообще, нормально, что при СИ пришло смс с кодом для подтверждения смены лимита?
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