RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1604160516061607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
133
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:21

  la9 написав:кстати, да, предупрежу. Звонить будут из-за возникновения теховера, в основном :mrgreen:

Дзвонити не будуть - за теховер тут не жарять.

З приводу клана апкі, це зайве.

В мене 2 акка успішно працюють на одному смарті, спочатку логінюсь в той акк по якому має прийти пуш, а вже потім ініціюю операцію, яка потребує вводити код з пуша.
KVV
 
Повідомлень: 793
З нами з: 29.11.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:21

  la9 написав:
  clash написав:и там же со временем с банка звонить начнут, персмена назначат и т.д чтоб родственник лишнего не сказал
кстати, да, предупрежу. Звонить будут из-за возникновения теховера, в основном :mrgreen:

там по теховеру робобаба специализируется и мне по-моему тока раз звонила за год, а от менагеры раз 10 или больше даже










.
clash
 
Повідомлень: 524
З нами з: 30.01.21
Подякував: 193 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:В мене 2 акка успішно працюють на одному смарті
тоже так + в клоне 2-итого 4 на одном сяоми,третьего акка не дает на апку.Но вопрос у Ла9 наоборот-акк в двух смартах-Можно смело,но между сессиями выдержать интервал в минут 10,даже ща проверил.Смс пофиг,пуши придут по ним 3дсечить онлайн,ну и смс параллельно возможно родычу,ну то такэ.
Главное dream не нажимать :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5861
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:30

  Ferlakur написав:Через какое время после добавления карты в экстра бильше наливают 1000 золотых?

пяток дней точно ждать
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5861
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:Дзвонити не будуть - за теховер тут не жарять.
не жарят, но мне часто звонили - информировали, что есть овер, он был погашен и этот звонок - информативный. Спасибо за внимание, до свидания.
  KVV написав:В мене 2 акка успішно працюють на одному смарті, спочатку логінюсь в той акк по якому має прийти пуш, а вже потім ініціюю операцію, яка потребує вводити код з пуша.
у меня сяоми - позволяет создать клон и еще один можно во втором пространстве открыть

Попробуйте поюзать Multi Parallel Premium. Я использую, но для другого случая
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y102738476
la9
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 02.07.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  la9 написав:О! тогда еще может быть заработают. Пуши были включены в аппке по умолчанию. Может, стоит отключить и подключить заново?
легко поверяется работоспособность: изменение любого лимита - прилетает пуш.При торможении для 3дсек пушей-так лимитами и подталкиваю-прилетают мигом,затем лимитные.Менять лимиты при этом не обязательно-просто крестик
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5861
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:40

  Мизантрóп написав:
  la9 написав:О! тогда еще может быть заработают. Пуши были включены в аппке по умолчанию. Может, стоит отключить и подключить заново?
легко поверяется работоспособность: изменение любого лимита - прилетает пуш.При торможении для 3дсек пушей-так лимитами и подталкиваю-прилетают мигом,затем лимитные.Менять лимиты при этом не обязательно-просто крестик
только что хотел изменить лимит на п2п чужим сервисом, код не пришел. Запросил еще раз (пуш, не смс) - пришел в смс владельцу карты, а тем временем подоспел пуш по первому запросу. Что-то как-то коряво работает...
СИ+ вчера был заменен на СИ. Это, вообще, нормально, что при СИ пришло смс с кодом для подтверждения смены лимита?
la9
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 02.07.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1604160516061607
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: clash, Ferlakur, ingtrans, valya і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.